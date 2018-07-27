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ДТП З HUMMER У КИЕВЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

За минувшие сутки враг 32 раза открывал огонь по позициям ООС: один защитник погиб, – штаб

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За минувшие сутки силы ООС ликвидировали двух оккупантов, еще двое получили ранения
За минувшие сутки силы ООС ликвидировали двух оккупантов, еще двое получили ранения / podrobnosti

26 июля ситуация в районе проведения Операции объединенных сил оставалась контролируемой. Однако противник 32 раза открывал огонь по позициям украинских войск.

Об этом в Facebook информирует штаб ООС.

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Российские оккупационные войска вели прицельный огонь по защитникам Крымского, Горного, Луганского, Новолуганского, Светлодарска, Пивденного, Новгородского, Песков, Водяного, Лебединского, Гнутово, Чермалык и Широкино. Вместе с тем, оккупанты вблизи Гнутово применяли противотанковые управляемые ракеты,
– говорится в сообщении.

Кроме этого, боевики российских оккупационных войск 5 раз открывали огонь по позициям украинских защитников у Горного, Майорска, Марьинки и Широкино.

За минувшие сутки в ходе боевых действий один военнослужащий ООС погиб и еще один получил ранения.

По данным разведки, за минувшие сутки двое оккупантов погибли, еще двое получили ранения.

 

Теги: Вооруженные Силы Украины Война на Донбассе Операция Объединенных сил Новости Украины
Источник: 24 канал
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