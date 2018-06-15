21:59
15 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
19°C
28°C 16°C
  • суббота
    29°C 18°C
  • воскресенье
    30°C 18°C
  • понедельник
    29°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Российская Lada от Трампа. Пати лайк э рашн
Вєсті Кремля
23:47, 14 июня
Вєсті.UA. Стриптизер для Тимошенко. Российский помет на "Интере"
Вєсті.UA
21:45, сегодня
В Украине существует два Верховных Суда: почему государство платит судьям, которые не судят
ЦРУ
00:12, сегодня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Хрущевки. Как за десятилетие переселить треть страны
Згадати все
22:57, 12 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта

За налоговые махинации Криштиану Роналду "светил" реальный срок, но дали 2 года условно

49 Читати новину українською
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду / 24 Канал

Нападающий "Реала" и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду, чтобы не получить реальный тюремный срок согласился заключить соглашение с испанским следствием.

В громком деле об уклонении от уплаты налогов звезда "Реала" согласился выплатить штраф в размере 18,8 миллиона евро и наказанию в виде два года тюрьмы условно, пишет издание El Mundo.

Читайте также: Бывший игрок сборной Украины посетил матч-открытие Чемпионата мира по футболу в России

Согласно испанских законов, условный срок для Роналду может стать реальным, если в течение двух лет он хотя бы раз нарушит закон.

Капитана сборной Португалии и нападающего мадридского "Реала" обвиняли в сокрытии от налоговой службы примерно 14,7 миллиона евро. Ему грозил реальный срок – до 5 лет заключения.

Сам футболист и его защита настаивала, что он не нарушал закон и не пытался уклониться от уплаты налогов.

В пятницу, 15 июня, Криштиану Роналду вместе со сборной Португалии предстоит сыграть первый матч в рамках ЧМ-2018 в России против сборной Испании.

via GIPHY

 

Теги: Новости спорта Португалия Налоги
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Какой "третий рейх" придет на смену либеральному Евросоюзу: последствия жуткого скандала
сегодня, 21:00 Какой "третий рейх" придет на смену либеральному Евросоюзу: последствия жуткого скандала
Іван Яковина 173
Что подарить на День отца: оригинальные и интересные идеи для молодых и опытных отцов
сегодня, 19:00 Что подарить на День отца: оригинальные и интересные идеи для молодых и опытных отцов
Яніна Ткачук 124
Как уберечься от удара молнии: советы, которые следует знать каждому
сегодня, 18:01 Как уберечься от удара молнии: советы, которые следует знать каждому
2071
Заміна Захарченка і Жебрівського: чого чекати Донбасу
сегодня, 17:01 Заміна Захарченка і Жебрівського: чого чекати Донбасу
Дмитро Снєгирьов 2170
Трудова міграція: за яких умов українці перестануть тікати з країни
сегодня, 16:00 Трудова міграція: за яких умов українці перестануть тікати з країни
Роман Семенуха 160
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук