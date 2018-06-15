За налоговые махинации Криштиану Роналду "светил" реальный срок, но дали 2 года условно

Нападающий "Реала" и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду, чтобы не получить реальный тюремный срок согласился заключить соглашение с испанским следствием.

В громком деле об уклонении от уплаты налогов звезда "Реала" согласился выплатить штраф в размере 18,8 миллиона евро и наказанию в виде два года тюрьмы условно, пишет издание El Mundo.

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Согласно испанских законов, условный срок для Роналду может стать реальным, если в течение двух лет он хотя бы раз нарушит закон.

Капитана сборной Португалии и нападающего мадридского "Реала" обвиняли в сокрытии от налоговой службы примерно 14,7 миллиона евро. Ему грозил реальный срок – до 5 лет заключения.

Сам футболист и его защита настаивала, что он не нарушал закон и не пытался уклониться от уплаты налогов.

#Exclusiva Cristiano Ronaldo acepta que defraudó a Hacienda y llega a un acuerdo con la Abogacía del Estado https://t.co/5kxNrci6cq Por @eurriztieta pic.twitter.com/0SyGYZ8q5G — EL MUNDO (@elmundoes) 15 червня 2018 р.

В пятницу, 15 июня, Криштиану Роналду вместе со сборной Португалии предстоит сыграть первый матч в рамках ЧМ-2018 в России против сборной Испании.