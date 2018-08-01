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За неделю корью заболели менее тысячи человек, – МОЗ

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За неделю корью заболели менее тысячи человек
За неделю корью заболели менее тысячи человек / ydvn.net

Министерство здравоохранения информирует, что за неделю с 24 июля по 31 июля в Украине корью заболело 822 человека.

Об этом говорится на сайте ведомства.

Читайте также: В Киевской области от кори умер маленький ребенок

С 822 больных – 352 взрослых и 470 детей.

Всего с начала 2018 года корью заболели более 27 тысяч человек. Больше всего больных корью во Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской области.

С начала года от осложнений кори умерло 13 человек: девять детей и четверо взрослых.

Ранее сообщалось о том, что в Николаевской области от кори умер 8-летний ребенок.

Однако в Николаевской областной госадминистрации опровергли информацию, объясняя это тем, что ребенок умер от сепсиса и полиорганной недостаточности на фоне хронического заболевания.

Что такое корь?
Это опасное и очень заразное заболевание, лекарств против которого не существует, а осложнения этой болезни могут иметь смертельные последствия. Дети, которые не получили профилактическую прививку, находятся в зоне риска. Защитить от болезни может только вакцинация.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровье Медицина Министерство здравоохранения Украины Корь
Источник: 24 Канал
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