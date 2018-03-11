За неявку на выборы президента России студентам угрожают выселением из общежитий: фото
В российском Оренбурге на студентов давят с целью заставить их прийти и проголосовать на выборах президента РФ, которые состоятся уже 18 марта. Так, за неявку студентам угрожают выселением из общежитий.
Об этом в Twitter сообщил пользователь Michael Avrinsky.
Отметим, что пользователь также опубликовал соответствующее объявление, в котором отмечается, что дальнейшее проживание студентов в общежитии зависит от их явки на выборы.
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Российской молодежи также настоятельно рекомендуется запланировать все свои дела таким образом, чтобы у них было время появиться на выборы и проголосовать.
Источник: 24 Канал
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