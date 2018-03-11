За неявку на выборы президента России студентам угрожают выселением из общежитий: фото

В российском Оренбурге на студентов давят с целью заставить их прийти и проголосовать на выборах президента РФ, которые состоятся уже 18 марта. Так, за неявку студентам угрожают выселением из общежитий.

Об этом в Twitter сообщил пользователь Michael Avrinsky.

Отметим, что пользователь также опубликовал соответствующее объявление, в котором отмечается, что дальнейшее проживание студентов в общежитии зависит от их явки на выборы.

Читайте также: Спецслужбы, давление и угрозы: Чубаров рассказал, как в Крыму заставляют идти на выборы президента России

Российской молодежи также настоятельно рекомендуется запланировать все свои дела таким образом, чтобы у них было время появиться на выборы и проголосовать.