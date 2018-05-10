За несколько дней до официальной презентации в сети появились характеристики нового Nokia X
Смартфон Nokia X официально презентуют в Китае 16 мая. Однако компания HMD Global уже презентовала свою новинку на выставке в Пекине, где продемонстрировала все свои смартфоны.
К сожалению, Nokia X, который представили на мероприятии, был заблокирован, и подробности о спецификации были недоступны. Однако смартфон отправили в Китайское агентство электросвязи, и большая часть аппаратного обеспечения была обнаружена в листинге.
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Основные характеристики Nokia X
Скорее всего, средний смартфон будет оснащен 5,8-дюймовым дисплеем с разрешением FHD + (2280 x 1080 пикселей) и будет иметь аккумулятор на 3000 миллиампер часов. В Nokia X встроили 8-ядерный процессор с тактовой частотой 1,8 ГГц, в паре с 3 ГБ, 4 ГБ или 6 ГБ оперативной памяти.
Тизер нового смартфона Nokia X
Nokia X будет иметь два варианта объема внутреннего хранилища – 32 и 64 Гбайта, также его можно будет расширить с помощью microSD-карты до 128 Гбайт. Наконец, Nokia X будет работать под управлением операционной системы Android 8.1.0.
Фото Nokia X на китайском ресурсе TENAA
Камера и дизайн Nokia X
16-мегапиксельная двойная камера может не включать объективы Zeiss, но они могут быть добавлены в международную модель. Новинка будет доступна в трех цветовых решениях: черном, синем и серебристо-белом.
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Цена Nokia X
Цена, как считают пользователи, составит 287 долларов (около 7 500 гривен) или 255 долларов (около 6 700 гривен) в зависимости от начинки.
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