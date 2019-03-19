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      За несколько лет Трамп получил миллиардные кредиты в Deutsche Bank

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      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / Getty Images

      Немецкий банк Deutsche Bank в течение нескольких лет выдал Дональду Трампу кредитов на общую сумму свыше 2 миллиардов долларов. Отмечается, что это произошло до того, как он был избран президентом США.

      Об этом сообщила газета The New York Times после разговора с более 20 действующими и бывшими представителями руководства данного банка.

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      В 2005 году Deutsche Bank выдал Трампу кредит на более 500 миллионов долларов на небоскреб. Гарантия составляла 40 миллионов долларов, то есть в случае провала проекта банк мог обратиться в суд, чтобы добиться неустойки от предпринимателя.

      До 2008 года небоскреб построили, однако Трамп из-за глобального финансового кризиса имел трудности при продаже сотен квартир в доме. Юристы бизнесмена воспользовались пунктом в договоре с банком и через суд потребовали от финучреждения компенсации ущерба в размере 3 миллиардов долларов.

      В ответ Deutsche Bank предъявил миллиардеру встречный иск в сумме 40 миллионов долларов.

      Что известно о Трампе?Кроме того, что он является президентом США, Трамп – владелец одной из крупнейших строительных компаний Соединенных штатов Америки. Он родился в зажиточной семье владельца строительных компаний Фреда Трампа, после окончания университета работал в компании отца, позже создал свою собственную. Со временем создал одну из самых успешных строительных компаний, возвел дома в престижных районах Нью-Йорка и других американских городах. Также является владельцем транспортной компании и ряда казино в США.

      Как Трамп сотрудничал с Deutsche Bank? Трамп использовал кредиты от немецкого банка для финансирования небоскребов и других объектов высокого класса. Deutsche Bank использовал проекты Трампа, чтобы построить инвестиционно-банковский бизнес, собирал гонорары с активов, которые он возглавил, и использовал имя президента США, чтобы заманить клиентов.

      Напомним, что в конце января 2019 года представители Палаты представителей Конгресса США заявили, что ведут консультации с Deutsche Bank о получении от него информации о транзакциях, касающихся Трампа. По данным СМИ, политические оппоненты президента США рассчитывают найти сведения о незаконных сделках между банком и Trump Organization.

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      Теги: Новости политики Новости недвижимости Новости недвижимости мира Строительство Кредит Новости США Финансы Банки Дональд Трамп
      Источник: 24 канал
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