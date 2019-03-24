За ним охотилось ФБР: украинский хакер, взломавший доступ корпораций Motorola и Nokia

В 1980-х годах имя Кевина Митника наводило ужас на большие компании. Все боялись, что его навыки помогут найти доступ к Пентагону и запустить ядерные ракеты. Дедушка Митника, который был евреем из Киева, подумать бы не мог, какого шума наделает его потомок.

Хакерская карьера Кевина Митника начиналась с подростковых шуток. Парень переводил телефонные линии таким образом, чтобы домашний телефон работал в режиме таксофона и требовал опустить 25 центов. Или когда в "Макдрайв" подъезжала полицейская машина, то вместо привычного "Что закажете, сэр", слышали "Шухер, прячем кокаин".

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Кевин Митник жил с родителями в Лос-Анджелесе, которые были гражданами Америки. Однако дедушка, которого звали Бенджамин Крамер родился в Киеве, откуда затем эмигрировал в США. Пока одноклассники Кевина составляли элементарные программы на "Фортране", то он придумал код, который собирал пароли преподавателей. В 16 лет со школьного компьютера парень уже пробирался на серверы Агентства национальной безопасности.

Люди были ключом к информации

Митник быстро понял, что компьютеры являются надежными системами, а вот люди – нет. Поэтому именно они были ключом к нужной информации. Любимыми жертвами Кевина стали телефонные компании – Motorola, Nokia, Pacific Bell. Чтобы получить зацепку для доступа в систему, он мог набрать нужного человека, представиться работником этой же компании и попросить предоставить определенную информацию. Или говорил охраннику, что забыл удостоверение, а затем пробирался в комнату со всеми инструкциями и паролями.



Кевин Митник

Сломанные телефонные системы давали доступ ко всем номерам, в частности к ФБР, которое за ним охотилось. Он знал, кто именно за ним следит, поэтому прослушивал их разговоры. Это давало возможность заблаговременно узнавать, когда на него планировали облаву. Тогда он выносил из дома все компьютеры, покупал коробку с пончиками, где было написано "Для ФБР". А когда агенты стучали в двери, то открывал их голышом.

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В тюрьме Кевин сидел несколько раз, но это были небольшие сроки. После выхода на волю он пытался завязать с хакерством, но только это дело приносило ему удовольствие. Кевин открывал список телефонных компаний и взламывал одну за другой, как трофей. Однако ни разу не переводил деньги на свой счет. Этот факт всегда сбивал ФБР с толку, поэтому наказание для него выбирали незначительные.



Митник в тюрьме

Схватка компьютерных гигантов

Кевину не нравился титул Цутома Симомура, который считался лучшим специалистом по кибербезопасности. Поэтому Митник пробрался на его компьютер и оставил аудиосообщение: "Черт побери, никакой ты не специалист. Моя техника лучше". Симомура был возмущен, а ФБР оказало японцу свою полную поддержку. В феврале 1995 года в дом Митника ворвались агенты. На тот момент кошелек Кевина был полон фальшивых удостоверений, а замести следы он не успел.

Цутому Симомура – специалист по кибербезопасности

Просвистел мелодию и это автоматически "запустило" в действие ядерную ракету

На этот раз Фемида была безжалостна. Слишком много появлялось хакеров, поэтому хотели их напугать. Митника осудили на пять лет лишения свободы. Из них 8,5 месяцев он провел в одинокой камере. Прокурорам удалось убедить судей, что Митник может поднять трубку, просвистеть мелодию и это автоматически запустит в действие ядерную ракету. На пять лет ему вообще запретили касаться компьютеров и телефонов.



Митник начал искать слабые места защиты для компаний

Выйдя на волю, Митник не знал, чем заняться. И тогда ему поступило приглашение из Конгресса – прочитать политикам лекцию по цифровой безопасности. С того времени он больше устраивает атаки на сети, взламывает пароли, находит слабые места в защите, но теперь ему за это еще и платят владельцы этих же предприятий.