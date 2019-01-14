За "оскорбление Путина": в России тянут в суд ведущую программы "Орел и Решка" и журналиста

В суд Москвы поступил иск к телеведущей украинской программы "Орел и Решка" и в российского журналиста Юрия Дудя. Истец требует взыскать с каждого по 50 миллионов рублей.

Пресс-секретарь суда Юлия Котомина рассказала RNS, что в иске указаны только фамилия и инициалы истца – А.А. Бестаев. Он требует опровергнуть сведения, распространенные в интервью, которое Ивлеева давала Дудю еще в августе 2018 года.

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Суд зарегистрировал заявление в декабре и оставил его без движения.

Представитель Ивлеевой сообщил, что исковое заявление они еще не получили.

Имиджборд "Двач" нашел истца, им оказался Артур Бестаев. В соцсетях мужчина выражал свое возмущение в связи с "оскорблением Путина" и требовал от Дудя удалить видеозапись интервью с Ивлеевой.

Истец, который тащит в суд Ивлееву и Дудя

Что касается самих слов о Путине, которые могли возмутить истца, то они звучат в самом конце интервью. Так, Дудь поинтересовался у Ивлеевой, что бы она спросила у президента России Владимира Путина, если бы оказалась перед ним.

"Ты не за*бался?", – сказала телеведущая.

Смотрите видеозапись интервью Ивлеевой Дудю: