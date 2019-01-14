00:18
15 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ПОЖАР НА ХИМЗАВОДЕ В КАЛУШЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТОМОС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Движение "Геи за Путина" подбирается к телу кумира. Т-34 – "новые" русские танки
      Вєсті Кремля
      21:19, 14 января
      Вести.UA: Нужна ли Медведчуку пересадка мозга. Закон о сексе
      Вєсті.UA
      19:44, 14 января
      На какие глупости "Укрзализныця" спускает миллионы: расследование
      ЦРУ
      09:00, 11 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Украинские музыкальные клипы. Часть 1
      Згадати все
      12:22, 12 января
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ПОЖАР НА ХИМЗАВОДЕ В КАЛУШЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТОМОС

      За "оскорбление Путина": в России тянут в суд ведущую программы "Орел и Решка" и журналиста

      330 Читати новину українською
      В России подали судебный иск против Ивлеевой и Дудя за "оскорбление Путина"
      В России подали судебный иск против Ивлеевой и Дудя за "оскорбление Путина" / Кадр из видео

      В суд Москвы поступил иск к телеведущей украинской программы "Орел и Решка" и в российского журналиста Юрия Дудя. Истец требует взыскать с каждого по 50 миллионов рублей.

      Пресс-секретарь суда Юлия Котомина рассказала RNS, что в иске указаны только фамилия и инициалы истца – А.А. Бестаев. Он требует опровергнуть сведения, распространенные в интервью, которое Ивлеева давала Дудю еще в августе 2018 года.

      Читайте также: Суд отказался заставить НАБУ возбудить дело против Порошенко

      Суд зарегистрировал заявление в декабре и оставил его без движения.

      Представитель Ивлеевой сообщил, что исковое заявление они еще не получили.

      Имиджборд "Двач" нашел истца, им оказался Артур Бестаев. В соцсетях мужчина выражал свое возмущение в связи с "оскорблением Путина" и требовал от Дудя удалить видеозапись интервью с Ивлеевой.

      Позов суд Івлєєва Дудь Путін Росія

      Истец, который тащит в суд Ивлееву и Дудя

      Что касается самих слов о Путине, которые могли возмутить истца, то они звучат в самом конце интервью. Так, Дудь поинтересовался у Ивлеевой, что бы она спросила у президента России Владимира Путина, если бы оказалась перед ним.

      "Ты не за*бался?", – сказала телеведущая.

      Смотрите видеозапись интервью Ивлеевой Дудю:

       

      Теги: Новости Украины Журналисты Судьи Владимир Путин Новости России
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за 14 января
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Российские журналисты сконфузились с чествованием памяти Кастро
       28 ноября 2016 , 09:09 1
      Россия расплатилась на финансовых рынках за свою "войну" с Западом, – The New York Times
       10 апреля 2018 , 15:31
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук