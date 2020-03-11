За отопление в марте в Киеве придут платежки с существенной скидкой: детали
Платежки в марте за отопление и горячую воду за февраль 2020 в Киеве жители города получат со скидкой в 26%. Стоимость коммунальных услуг перечислили, учитывая низкую цену на газ именно в этот период.
Об этом говорится в заявлении КП "Киевтеплоэнерго", опубликованном на сайте КГГА 10 марта.
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Ранее цену газа определяли одинаковой перед отопительным сезоном для всех тепловых компаний. Это важно, потому что цена газа в тарифе на отопление и горячую воду – это почти 80% суммы.
С декабря 2019 правительство запустило механизм, позволяющий в платежках за отопление и горячую воду учитывать цену на газ, актуальную именно в расчетном периоде. Именно благодаря этому киевляне получают в феврале скидку в 26%.
Какой тариф считали в платежках за отопление
- В домах со счетчиками стоимость одной гигакалории тепловой энергии – 1224 гривны 26 копеек (стандартный тариф составляет 1654 гривны 41 копейку).
- Для домов без счетчиков стоимость отопления одного квадратного метра – 24 гривны 34 копейки (нормативный тариф – 38 гривен 50 копеек).
Сколько стоила горячая вода в Киеве в феврале
- В КП "Киевтеплоэнерго" говорят, что стоимость одного метра кубического горячей воды уменьшилась примерно на 23 гривны.
Всего за февраль 2020 в Киеве местные жители благодаря пересчету сэкономят 414 миллионов гривен.
Цена на газ и цена на отопление для киевлян / Инфографика КГГА
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