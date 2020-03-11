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      За отопление в марте в Киеве придут платежки с существенной скидкой: детали

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      Платежки в марте за отопление и горячую воду за февраль 2020 в Киеве жители города получат со скидкой в 26%. Стоимость коммунальных услуг перечислили, учитывая низкую цену на газ именно в этот период.

      Об этом говорится в заявлении КП "Киевтеплоэнерго", опубликованном на сайте КГГА 10 марта. 

      Читайте также Шмыгаль о ценах на тепло: В январе и феврале тарифы были снижены на 5 – 31%

      Ранее цену газа определяли одинаковой перед отопительным сезоном для всех тепловых компаний. Это важно, потому что цена газа в тарифе на отопление и горячую воду – это почти 80% суммы. 

      С декабря 2019 правительство запустило механизм, позволяющий в платежках за отопление и горячую воду учитывать цену на газ, актуальную именно в расчетном периоде. Именно благодаря этому киевляне получают в феврале скидку в 26%. 

      Какой тариф считали в платежках за отопление 

      • В домах со счетчиками стоимость одной гигакалории тепловой энергии – 1224 гривны 26 копеек (стандартный тариф составляет 1654 гривны 41 копейку).
      • Для домов без счетчиков стоимость отопления одного квадратного метра – 24 гривны 34 копейки (нормативный тариф – 38 гривен 50 копеек).

      Сколько стоила горячая вода в Киеве в феврале

      • В КП "Киевтеплоэнерго" говорят, что стоимость одного метра кубического горячей воды уменьшилась примерно на 23 гривны. 

      Всего за февраль 2020 в Киеве местные жители благодаря пересчету сэкономят 414 миллионов гривен.


      Цена на газ и цена на отопление для киевлян / Инфографика КГГА

      Пришла платежка за коммуналку с большой суммой: что делать – читайте в материале 24 канала. 

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новости Украины Водоснабжение Коммунальные услуги Тарифы на газ Отопительный сезон Новости Киева КГГА
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