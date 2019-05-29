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      За пикетами Ратуши стоит банальный криминалитет и местные барыги, – Садовый

      95 Читати новину українською
      Андрей Садовый
      Андрей Садовый

      Сегодня псевдоактивисты штурмом захватили Львовский городской совет.

      И несмотря на то, что на месте работает следственно-оперативная группа и сотрудники других подразделений полиции Львовщины, никаких конкретных действий не предпринято.

      Если бандитов не останавливать, они наглеют. Я обращался к руководителю полиции области Валерию Середе после нападения на работников мэрии, когда им в лицо лили краску. Я предупреждал главного милиционера области, что за анонсированными пикетами Ратуши стоит банальный криминалитет и местные барыги, которые хотят грабить город,
      – написал на свои странице в Facebook мэр Львова и лидер "Самопомочи" Андрей Садовый.

      Однако, по его словам, реакции не было никакой. Сегодняшние события – это следствие игнорирования очевидных фактов.

      Также Садовый отметил, что сегодня в Киеве общался с руководителем МВД Арсеном Аваковым и руководством полиции. Они информированы, что происходит в городе и ждут конкретных действий.

      Если и после этого реакции не будет, сделаю вывод, что полиции в области нет и дело защиты города от бандитов – это исключительно наше внутреннее дело. Мы справимся, как сделали это в 2014, когда Львов после "ночи гнева" в течение двух недель обороняли исключительно добровольцы,
      – добавил Андрей Садовый.

      Позже Садовый обратился к нескольким львовянам и среде Украинского католического университета. В частности, проректору Украинского католического университета Мирославу Мариновичу, соучредителю и члену совета директоров компании SoftServe Тараса Кицмея, украинскому политику и одному из авторов Конституции 1996 года Михаилу Косиву и львовскому предпринимателю Ярославу Рущишину.

      "Я очень надеюсь, что и в этой совершенно дикой ситуации, которая сейчас происходит во Львове (обливание краской людей, избиения и нападения с ножами на работников Ратуши) и за которой стоят представители партии БПП в Львове, вы также не промолчите", – написал он.

      Пізніше Садовий звернувся до кількох львів’ян та середовища Українського католицького університету. Зокрема, до проректора Українського католицького університету Мирослава Мариновича, співзасновника і члена ради директорів компанії SoftServe Тараса Кицмея, українського політика та один із авторів Конституції 1996 року Михайла Косіва та львівського підприємеця Ярослава Рущишина.

      "Я дуже сподіваюсь, що і в цій абсолютно дикій ситуації, яка зараз відбувається у Львові (обливання фарбою людей, побиття і напади з ножами на працівників Ратуші) і за якою стоять представники партії БПП у Львові, ви також не змовчите", – написав він.

      blog_ava
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      Теги: Новости политики Новости Львова Полиция Протесты Арсен Аваков Андрей Садовой
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