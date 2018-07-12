За полтора года Трамп нанес больший вред НАТО, чем СССР и Россия 70 – экс-посол США в РФ

Бывший посол США в России Майкл Макфол раскритиковал президента Дональда Трампа за его оскорбительные высказывания в адрес союзников Вашингтона с НАТО во время ежегодного саммита Североатлантического альянса в Брюсселе 11-12 июля.

По утверждению экс-дипломата, "Трамп нанес больший вред НАТО за 18 месяцев, чем руководители СССР и России за 7 десятилетий".

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Об этом Макфол написал в своем Twitter-аккаунте.

Trump has done more damage to NATO in 18 months than Soviet & Russian leaders achieved in 7 decades. Why ? — Michael McFaul (@McFaul) 11 липня 2018 р.

Напомним, 11 июля на саммите в Брюсселе глава Белого дома атаковал канцлера Ангелу Меркель обвинениями в "полной зависимости Германии от России" в энергетическом плане.



Кроме того, Трамп обвинил союзников по НАТО в том, что они не тратили достаточно средств на собственную оборону, требуя удвоить оборонительные ассигнования стран-членов НАТО до 4% от их ВВП.