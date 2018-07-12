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Телеканал новостей 24 Новости Новости мира

За полтора года Трамп нанес больший вред НАТО, чем СССР и Россия 70 – экс-посол США в РФ

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Майкл Макфол
Майкл Макфол / Фото из открытых сетей

Бывший посол США в России Майкл Макфол раскритиковал президента Дональда Трампа за его оскорбительные высказывания в адрес союзников Вашингтона с НАТО во время ежегодного саммита Североатлантического альянса в Брюсселе 11-12 июля.

По утверждению экс-дипломата, "Трамп нанес больший вред НАТО за 18 месяцев, чем руководители СССР и России за 7 десятилетий".

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Об этом Макфол написал в своем Twitter-аккаунте.

Напомним, 11 июля на саммите в Брюсселе глава Белого дома атаковал канцлера Ангелу Меркель обвинениями в "полной зависимости Германии от России" в энергетическом плане.

Кроме того, Трамп обвинил союзников по НАТО в том, что они не тратили достаточно средств на собственную оборону, требуя удвоить оборонительные ассигнования стран-членов НАТО до 4% от их ВВП.

Теги: Новости России НАТО Дональд Трамп Новости политики Новости США СССР
Источник: 24 Канал
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