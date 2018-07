За полтора года Трамп нанес больший вред НАТО, чем СССР и Россия 70 – экс-посол США в РФ

По утверждению экс-дипломата, "Трамп нанес больший вред НАТО за 18 месяцев, чем руководители СССР и России за 7 десятилетий".

Об этом Макфол написал в своем Twitter-аккаунте.

Trump has done more damage to NATO in 18 months than Soviet & Russian leaders achieved in 7 decades. Why ?