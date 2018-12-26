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      За последние 23 года украинцы чувствуют себя наиболее счастливыми

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      За последние 23 года украинцы чувствуют себя наиболее счастливыми
      За последние 23 года украинцы чувствуют себя наиболее счастливыми / proudofukraine.com

      Институт социологии провел исследование и обнаружил, что украинцы впервые считают себя наиболее счастливыми с 1995 года.

      Об этом заявила социолог Ирина Бекешкина, пишет ТСН.

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      Индекс социального самочувствия начали измерять еще в 1995-м. Впервые за весь период этот показатель, который состоит из 20 пунктов, показал 50 на 50 довольных и недовольных жизнью украинцев.

      Статистика показывает, что 53% украинцам не хватило медицинской помощи в 2017 году, а в 2018 – 45% украинцев. Не было возможности проводить отпуск у 62% украинцев, а в этом году этот показатель снизился до 54%.

      46% українців мали можливість піти у відпустку
      46% украинцев имели возможность пойти в отпуск

      В 2017 году не было полноценного досуга у 49% людей, а в этом году – у 44%. Не имели возможности питаться согласно своим вкусам 52% украинцев, а в 2018 году количество таких людей сократилось до 43%.

      Социолог Ирина Бекешкина объясняет этот факт общей ситуацией, люди уменьшили свои требования.

       
      Социолог Ирина Бекешкина

      “Така гипотеза может быть, что у людей просто меньше потребностей, но противоречит один показатель. Лучший за все годы показатель "хватает на все необходимое" было 11, а стало 18. То есть, я не говорю, что все люди, но примерно половина – это отрицательное самочувствие, но люди стали зарабатывать больше и, очевидно, и показатель интегрального самочувствия повысился

      Экономисты отмечают определенные положительные факторы – на полках появилось больше украинского продукта, безвизовый режим и лоукосты, которые позволяют путешествовать за границу дешевле. Однако однозначно результатам исследования экономисты верить не спешат.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Психология Социологическое исследование
      Источник: 24 Канал
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