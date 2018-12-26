За последние 23 года украинцы чувствуют себя наиболее счастливыми

Институт социологии провел исследование и обнаружил, что украинцы впервые считают себя наиболее счастливыми с 1995 года.

Об этом заявила социолог Ирина Бекешкина, пишет ТСН.

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Индекс социального самочувствия начали измерять еще в 1995-м. Впервые за весь период этот показатель, который состоит из 20 пунктов, показал 50 на 50 довольных и недовольных жизнью украинцев.

Статистика показывает, что 53% украинцам не хватило медицинской помощи в 2017 году, а в 2018 – 45% украинцев. Не было возможности проводить отпуск у 62% украинцев, а в этом году этот показатель снизился до 54%.



46% украинцев имели возможность пойти в отпуск

В 2017 году не было полноценного досуга у 49% людей, а в этом году – у 44%. Не имели возможности питаться согласно своим вкусам 52% украинцев, а в 2018 году количество таких людей сократилось до 43%.

Социолог Ирина Бекешкина объясняет этот факт общей ситуацией, люди уменьшили свои требования.

Социолог Ирина Бекешкина “Така гипотеза может быть, что у людей просто меньше потребностей, но противоречит один показатель. Лучший за все годы показатель "хватает на все необходимое" – было 11, а стало 18. То есть, я не говорю, что все люди, но примерно половина – это отрицательное самочувствие, но люди стали зарабатывать больше и, очевидно, и показатель интегрального самочувствия повысился”

Экономисты отмечают определенные положительные факторы – на полках появилось больше украинского продукта, безвизовый режим и лоукосты, которые позволяют путешествовать за границу дешевле. Однако однозначно результатам исследования экономисты верить не спешат.

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