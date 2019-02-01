14:51
1 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЗУРАБ АЛАСАНИЯ АНОМАЛЬНЫЕ МОРОЗЫ В США ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Заповедь Кадырова. Новое прозвище Путина
      Вєсті Кремля
      22:12, 31 января
      Вести.UA: Ляшко вкололи вакцину фарта. Кремлевский торт Омеляна
      Вєсті.UA
      20:32, 31 января
      Афера, что ведет к ФБР: куда на самом деле тратят миллионы из коммунальных платежек днепрян
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Жизнь на пенсии
      Згадати все
      22:37, 29 января
      Телеканал новостей 24 Новости Новости экономики
      ЗУРАБ АЛАСАНИЯ АНОМАЛЬНЫЕ МОРОЗЫ В США ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА

      За последний год государственные земли сдавались в аренду в 2,13 раз дороже, чем частные

      2 Читати новину українською
      Сельскохозяйственная земля
      Сельскохозяйственная земля / agropolit.com

      Разрыв между стоимостью аренды государственных сельхозземель и паев в Украине стал еще больше.

      Государственная служба по вопросам геодезии, картографии и кадастра обобщила данные о средней стоимости аренды сельскохозяйственной земли в прошлом году. По оперативным данным территориальных органов Госгеокадастра, в среднем по Украине граждане-владельцы паев в прошлом году получили 1613 грн арендной платы за гектар. Это на 18% больше, чем в 2017 году, когда средний размер арендной платы за паи составила 1369 грн/га. Общая площадь частных сельхозземель, переданных в аренду по договорам, составляет 16,9 млн гектаров. Об этом говорится на официальном сайте Госгеокадастра.

      Самая высокая арендная плата за паи зафиксирована в Черкасской (3524,7 грн/га), Полтавской (2970,1 грн/га) и Харьковской (2494,7 грн/га) областях. Самое дешевое пользование землей зафиксировано в Запорожской (878 грн/га), Херсонской (926,9 грн/га) и Закарпатской (930,6 грн/га) областях.

      В части государственных земель средняя стоимость аренды значительно выросла благодаря интенсификации проведения земельных аукционов и росту их эффективности. Средняя арендная плата за переданные на конкурентных началах участки земель сельскохозяйственного назначения государственной собственности на 01.01.2019 составила 3 431 грн/га, тогда как по состоянию на 01.01.2018 показатель составлял 2793,2 грн/га. Рост за год составляет 23%. Самая высокая арендная плата зафиксирована в Хмельницкой (7780,8 грн/га), Винницкой (7136,9 грн/га) и Полтавской (6627,3 грн/га), а самая низкая – в Херсонской (1402,3 грн/га), Волынской (1441,8 грн/га) и Донецкой (1637,8 грн/га) областях.

      Таким образом, в среднем за последний год государственные земли сдавались в аренду в 2,13 раз дороже, чем частные. По сравнению с итогами 2017 года разрыв увеличился: тогда была зафиксирована двукратная разница между платой за государственные и частные земли.

      "В части аренды государственных земель, благодаря формированию высококонкурентной среды и прозрачности процессов, мы уже наблюдаем классический "рынок продавца". Благодаря запуску электронных торгов, которые еще больше расширили круг участников, и исходя из их первых результатов, мы ожидаем дальнейшего роста средней арендной ставки, по которой государство передает в пользование свой земельный банк", – отметил и.о. министра аграрной политики и продовольствия Украины Максим Мартынюк, добавив, что растущая разница в стоимости аренды может побудить граждан-собственников земли пользоваться созданной инфраструктурой и реализовать право аренды на свои участки через механизм аукционов.

      Он также подчеркнул, что государство ожидает по крайней мере сопоставимой с Госгеокадастром эффективности в распоряжении землями со стороны ОТГ, которым в прошлом году по инициативе Кабинета Министров был передан в собственность почти 1,5 млн га сельскохозяйственных земель госсобственности за пределами населенных пунктов.

      Справка
      По состоянию на 01.01.2019 в Украине заключено 5 млн договоров аренды земельной доли (пая), из них с фермерскими хозяйствами – 0,78 млн договоров. Большинство договоров (2,3 млн) заключены сроком на 810 лет.

      Теги: Агро 24 Рынок земли Деньги
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Корупція – одна з найбільших загроз України: 4 проблеми, які має вирішити майбутній президент
      сегодня , 14:31 Корупція – одна з найбільших загроз України: 4 проблеми, які має вирішити майбутній президент
      Віталій Шабунін 11
      Права работников: что нужно знать об отпусках, часах работы и штрафах
      сегодня , 14:03 Права работников: что нужно знать об отпусках, часах работы и штрафах
      171
      Какой трансфер в украинском футболе самый громкий в 2019 году? Опрос
      сегодня , 13:00 Какой трансфер в украинском футболе самый громкий в 2019 году? Опрос
      84
      Армія має бути поза політикою, або Як завоювати симпатії військових
      сегодня , 12:01 Армія має бути поза політикою, або Як завоювати симпатії військових
      Артем Овдієнко 168
      Какие изменения ждут в феврале: валютные упрощения, новые платежки и сервис
      сегодня , 09:30 Какие изменения ждут в феврале: валютные упрощения, новые платежки и сервис
      Яніна Ткачук 630
      Власть возьмется расследовать откуда у украинцев деньги на покупку авто
       3 февраля 2012 , 12:39 226
      "Приватбанк" на несколько дней может приостановить работу, – журналист
       18 декабря 2016 , 16:11 9
      Полчаса Facebook был дороже "Газпрома"
       18 мая 2012 , 19:42 2
      Гривна дешевеет, однако украинцам не стоит паниковать, - финансисты
       6 февраля 2014 , 23:59 6
      Падение промпроизводства в мае замедлилось до 2,1%, — Госстат
       18 июня 2014 , 18:58
      НБУ объясняет замедление инфляции остановкой девальвации гривны
       9 июля 2014 , 21:23
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук