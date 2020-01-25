За последний год власти Порошенко тормозился процесс интеграции Украины в ЕС, – Кулеба

Процесс интеграции Украины в Европейский Союз притормозился в последний год президентства Петра Порошенко, несмотря на то, что он многое сделал в этом направлении. В то же время после прихода к власти Владимира Зеленского евроинтеграционные процессы возобновились.

Такое заявление сделал вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в интервью "Радио Свобода".

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Во времена Петра Порошенко было много сделано для европейской интеграции. Этого ни в коем случае нельзя отрицать. Но в последнее время или в последний год его президентства начали происходить вещи, которые тормозили этот процесс. Это, например, отмена уголовной ответственности за незаконное обогащение, торможение анбандлинга, непонятная ситуация с НАПК, с борьбой с коррупцией,

– сказал дипломат.

Динамика европейской интеграции Украины активизировалась уже в сентябре при президенте Зеленском. Новая Верховная Рада приняла для этого важные решения:

анбандлинг "Нафтогаза", который наконец был завершен после годов торможения;

законы о таможенной сфере, облегчающие торговлю и преодолевающие коррупцию на таможне;

восстановление уголовной ответственности за незаконное обогащение;

перезагрузка НАПК.

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"Вот все эти вещи не происходили, но при этом было очень много слов о европейской интеграции. А на закрытых встречах, наоборот, коллеги из Еврокомиссии говорили: как вы евроинтегрируетесь, если не делаете вот это, вот это и вот это? А теперь мы начали все это делать. И динамика очень положительная в этом плане", – подытожил Кулеба.

Важно! Курс Украины в НАТО и ЕС закреплен в Конституции нашего государства. За такое решение в феврале 2019 года проголосовал предыдущий состав парламента, а тогдашний глава государства Петр Порошенко подписал соответствующие изменения.