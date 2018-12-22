За последний месяц каждый пятый украинец страдал от депрессии: исследование

Более 20% украинцев испытывали депрессивное состояние в течение последнего месяца и лишь около 6% обращались за профессиональной медицинской помощью.

Об этом сообщила на презентации результатов Всеукраинского исследования "Индекс Здоровья. Украина — 2018" доцент университета "Киево-Могилянская академия" Татьяна Степурко, передает "Укринформ".

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"От 19,6% до 22,6% украинцев испытывали симптомы депрессии в течение последнего месяца. Наибольшей эта доля была в Ивано-Франковской и Черновицкой областях; наименьшей – в Волынской и Житомирской. Только 6,4% респондентов среди тех, кто имел хотя бы один симптом депрессии, обращались к медицинскому работнику", – заявила Степурко.



Украинцы не обращаются за помощью при депрессии

Для исследования "Индекс здоровья. Украина" организованного и проведенного Международным фондом "Возрождение", данные собраны Киевским международным институтом социологии в июне-июле 2018 года, а также в предыдущие годы – 2016 и 2017. Отчет подготовлен исследователями и преподавателями Школы здравоохранения "Киево-Могилянской академии", а также специалистами Киевского Международного Института Социологии.

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