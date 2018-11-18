За продуктовые наборы и без НАТО: социалисты Додона провели марш в Кишиневе, есть фото

В Кишиневе пропрезидентская оппозиционная Партия социалистов Республики Молдова проводит национальный "Марш всенародного большинства". Участники марша митингуют против девятилетнего антигосударственного режима правления", имея в виду проевропейское правительство.

Об этом сообщает Newsmaker.

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По данным издания, участников марша привезли с севера и юга Молдовы автобусами, а за участие в марше им якобы пообещали продуктовый набор.

На акцию пришли президент Игорь Додон, а также башкан Гагаузии Ирина Влах. Колонну сопровождали несколько десятков правоохранителей.

Участники акции скандировали "За Молдову!", "Долой правящую коалицию!", "Мы победим!", "Воры должны сидеть в тюрьме!".

Взамен сам Додон в своем выступлении посетовал, что проевропейская власть лишает его полномочий.

Они пытаются нас спровоцировать, чтобы мы сделали неправильный шаг. Хочу сказать нашим политическим оппонентам, Демпартии и другим: "Если вы думаете, что нас можно запугать, не получится". Эти два года мы терпели, но больше этого не повторится,

– предупредил он.

На митинге приняли резолюцию, согласно которой Партия социалистов пообещала гражданам Молдовы среднюю зарплату в размере 600 евро, а среднюю пенсию – 300 в случае победы на парламентских выборах в феврале 2019 года.

В Молдове прошел марш пропрезидентской партии / Источник: Укринформ

Кроме того, социалисты обещают для всех бесплатную медицину и образование, в том числе в высших учебных заведениях.

Социалисты обещают помешать вступлению страны в НАТО / Источник: Newsmaker

Партия Додона также обещает помешать вступлению Молдовы в НАТО и добиться закрытия офиса НАТО в Кишиневе. В феврале в Молдове состоятся парламентские выборы.

Напомним, Конституционный суд Молдовы временно отстранил президента страны Игоря Додона от должности по запросу депутатов от Демократической партии. Теперь подписанием указов о назначении министров вместо президента будет заниматься премьер-министр или председатель парламента. Такое произошло не впервые, 2 января Конституционный суд Молдовы уже отстранял Додона от должности.



При этом глава парламента Молдовы Андриан Канду утверждает, что следующий состав выступит за дальнейшее упрощение института президента страны – вплоть до полного отказа от него.