18:55
18 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ СКАНДАЛ С ПРЕМЬЕРОМ ЧЕХИИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки. Высокие гости и маленький Вова. Новая презедентка РФ
      Вєсті Кремля
      17:46, 17 ноября
      Вести. UA. Жир. Радикальный Апполон. "Этика" Барны
      Вєсті.UA
      19:14, 17 ноября
      Как врач превратил Львовскую областную больницу в прибыльный семейный бизнес: одиозные схемы
      ЦРУ
      09:00, 16 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Уравниловка
      Згадати все
      22:29, 16 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ СКАНДАЛ С ПРЕМЬЕРОМ ЧЕХИИ

      За продуктовые наборы и без НАТО: социалисты Додона провели марш в Кишиневе, есть фото

      87 Читати новину українською
      Партия Додона провела марш в Кишиневе
      Партия Додона провела марш в Кишиневе / Newsmaker

      В Кишиневе пропрезидентская оппозиционная Партия социалистов Республики Молдова проводит национальный "Марш всенародного большинства". Участники марша митингуют против девятилетнего антигосударственного режима правления", имея в виду проевропейское правительство.

      Об этом сообщает Newsmaker.

      Читайте также: Молдова не будет подавать заявку на вступление в ЕС: известна причина

      По данным издания, участников марша привезли с севера и юга Молдовы автобусами, а за участие в марше им якобы пообещали продуктовый набор.

      На акцию пришли президент Игорь Додон, а также башкан Гагаузии Ирина Влах. Колонну сопровождали несколько десятков правоохранителей.

      Участники акции скандировали "За Молдову!", "Долой правящую коалицию!", "Мы победим!", "Воры должны сидеть в тюрьме!".

      Взамен сам Додон в своем выступлении посетовал, что проевропейская власть лишает его полномочий.

      Они пытаются нас спровоцировать, чтобы мы сделали неправильный шаг. Хочу сказать нашим политическим оппонентам, Демпартии и другим: "Если вы думаете, что нас можно запугать, не получится". Эти два года мы терпели, но больше этого не повторится,
      – предупредил он.

      На митинге приняли резолюцию, согласно которой Партия социалистов пообещала гражданам Молдовы среднюю зарплату в размере 600 евро, а среднюю пенсию – 300 в случае победы на парламентских выборах в феврале 2019 года.

      Молдова Марш Додон

      В Молдове прошел марш пропрезидентской партии / Источник: Укринформ

      Кроме того, социалисты обещают для всех бесплатную медицину и образование, в том числе в высших учебных заведениях.

      Молдова Додон

      Социалисты обещают помешать вступлению страны в НАТО / Источник: Newsmaker

      Партия Додона также обещает помешать вступлению Молдовы в НАТО и добиться закрытия офиса НАТО в Кишиневе. В феврале в Молдове состоятся парламентские выборы.

      Напомним, Конституционный суд Молдовы временно отстранил президента страны Игоря Додона от должности по запросу депутатов от Демократической партии. Теперь подписанием указов о назначении министров вместо президента будет заниматься премьер-министр или председатель парламента. Такое произошло не впервые, 2 января Конституционный суд Молдовы уже отстранял Додона от должности.

      При этом глава парламента Молдовы Андриан Канду утверждает, что следующий состав выступит за дальнейшее упрощение института президента страны – вплоть до полного отказа от него.

      Теги: Новости политики НАТО Евросоюз Молдова
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      В Афганистане празднуют Новый год по солнечному летоисчислению
       22 марта 2015 , 09:16
      Привередливый Трамп и Меркель в маршрутке: соцсети насмехаются над фото из саммита G7
       11 июня , 09:47
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук