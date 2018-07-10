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За прошедшую неделю корью в Украине заболел 1021 человек, – МОЗ

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Корью в Украине заболело на 9% больше людей, чем на предыдущей неделе
Корью в Украине заболело на 9% больше людей, чем на предыдущей неделе / Фото из открытых источников

В Министерстве здравоохранения зафиксировали рост числа заболевших корью в период со 2 по 8 июля. Медики зафиксировали 1021 больного человека с этим диагнозом, а это на 9% больше, чем на предыдущей неделе.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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На 27-й неделе 2018 года корью заболел 1021 человек – 416 взрослых и 605 детей. Это на 9% больше, чем на прошлой неделе,
– говорится в сообщении.

Отмечается, что всего с начала года корью в Украине заболели 25 008 человек – 10 085 взрослых и 14 923 ребенка.

Больше всего людей с этим недугом было зафиксировано во Львовской области – 4 412 человек. Также много больных было зафиксировано в Ивано-Франковской, Одесской и Тернопольской областях.

В ведомстве добавляют, что всего с начала года от осложнений кори умерло двенадцать человек: восемь детей и четверо взрослых.

Что такое корь?
Это опасное и очень заразное заболевание, лекарств против которого не существует, а осложнения этой болезни могут иметь смертельные последствия. Дети, которые не получили профилактическую прививку, находятся в зоне риска. Защитить от болезни может только вакцинация.

Теги: Новости Украины Здоровье Инфекция Корь Министерство здравоохранения Украины Медицина
Источник: 24 канал
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