За прошедшую неделю корью в Украине заболел 1021 человек, – МОЗ

В Министерстве здравоохранения зафиксировали рост числа заболевших корью в период со 2 по 8 июля. Медики зафиксировали 1021 больного человека с этим диагнозом, а это на 9% больше, чем на предыдущей неделе.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Читайте также: В Украине будут бесплатно вакцинировать от кори учителей, полицию и студентов

На 27-й неделе 2018 года корью заболел 1021 человек – 416 взрослых и 605 детей. Это на 9% больше, чем на прошлой неделе,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что всего с начала года корью в Украине заболели 25 008 человек – 10 085 взрослых и 14 923 ребенка.

Больше всего людей с этим недугом было зафиксировано во Львовской области – 4 412 человек. Также много больных было зафиксировано в Ивано-Франковской, Одесской и Тернопольской областях.

В ведомстве добавляют, что всего с начала года от осложнений кори умерло двенадцать человек: восемь детей и четверо взрослых.

Что такое корь?

Это опасное и очень заразное заболевание, лекарств против которого не существует, а осложнения этой болезни могут иметь смертельные последствия. Дети, которые не получили профилактическую прививку, находятся в зоне риска. Защитить от болезни может только вакцинация.