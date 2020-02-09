За ремонт фонарей возле Верховной Рады переплатили вдвое: возмутительные детали

В Мариинском парке возле Верховной Рады установили новые "испанские" фонари. Архитектор Дарья Недозим выяснила, что фонари на самом деле китайские да еще и стоят вдвое дешевле, чем заявлено в отчете.

О том, что освещение в Мариинском парке будет итальянским, утверждали в "Киевгорсвет".

К теме: В Киеве исчезают старинные фонари: детали

Ремонт делала ООО "Строительная компания Тесла", которая победила по результатам тендера в системе ProZorro. К слову, она фигурирует в ряде уголовных производств об отмывании средств и уклонения от налогов.

Замена фонарей была запланированной и обошлась городу почти в 19 миллионов гривен, а один фонарь со светильником – 57 тысяч 259 гривен. Архитектор Дарья Недозим в фейсбуке написала, что в действительности фонари китайского производства.

Дарья Недозим нашла такие же фонари, как подрядчик изобразил в тендерном предложении, в китайском интернет-магазине Alibaba. И там фонарь с одним светильником стоит 980 долларов, или 24 тысячи гривен.



Новые фонари в Мариинском парке



Фонарь с одним светильником стоит 57 тысяч 259 гривен



Фонари в китайском интернет-магазине Alibaba

Интересно, что старые фонари являются историческим памятником. Директор "Киевсвет" Владимир Куценко сказал, что их заменили ради безопасности. Ведь чашки, на которые крепились светильники, в очень плохом состоянии.

Что известно о "Строительной компании Тесла"?Компания создана в марте 2018 года и принадлежит Ивану Шкелебей, а руководит ею Алина Леденева. Всего с июня 2019 года она получила подрядов на сумму 79,91 миллиона гривен. С 2019 года компания появилась в перечне предприятий с признаками фиктивности. По информации следствия, в 2017 – 2018 годах эти предприятия не имели работников, офисов, складов, оборудования, сырья и материалов, а также не платили налогов. Доходы получали только их директора.