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      За ремонт фонарей возле Верховной Рады переплатили вдвое: возмутительные детали

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      За ремонт фонарей возле Верховной Рады переплатили вдвое / 24 канал

      В Мариинском парке возле Верховной Рады установили новые "испанские" фонари. Архитектор Дарья Недозим выяснила, что фонари на самом деле китайские да еще и стоят вдвое дешевле, чем заявлено в отчете.

      О том, что освещение в Мариинском парке будет итальянским, утверждали в "Киевгорсвет".

      К теме: В Киеве исчезают старинные фонари: детали

      Ремонт делала ООО "Строительная компания Тесла", которая победила по результатам тендера в системе ProZorro. К слову, она фигурирует в ряде уголовных производств об отмывании средств и уклонения от налогов.

      Замена фонарей была запланированной и обошлась городу почти в 19 миллионов гривен, а один фонарь со светильником – 57 тысяч 259 гривен. Архитектор Дарья Недозим в фейсбуке написала, что в действительности фонари китайского производства.

      Дарья Недозим нашла такие же фонари, как подрядчик изобразил в тендерном предложении, в китайском интернет-магазине Alibaba. И там фонарь с одним светильником стоит 980 долларов, или 24 тысячи гривен.


      Новые фонари в Мариинском парке


      Фонарь с одним светильником стоит 57 тысяч 259 гривен


      Фонари в китайском интернет-магазине Alibaba

      Интересно, что старые фонари являются историческим памятником. Директор "Киевсвет" Владимир Куценко сказал, что их заменили ради безопасности. Ведь чашки, на которые крепились светильники, в очень плохом состоянии.

      Что известно о "Строительной компании Тесла"?Компания создана в марте 2018 года и принадлежит Ивану Шкелебей, а руководит ею Алина Леденева. Всего с июня 2019 года она получила подрядов на сумму 79,91 миллиона гривен. С 2019 года компания появилась в перечне предприятий с признаками фиктивности. По информации следствия, в 2017 – 2018 годах эти предприятия не имели работников, офисов, складов, оборудования, сырья и материалов, а также не платили налогов. Доходы получали только их директора. 

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      Автор: Алена Захарова
      Теги: Новости Украины ProZorro Верховная Рада Ремонт Новости Киева
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