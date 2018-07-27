За Rolls-Royce, записанный на 74-летнюю бабушку, начальница таможни получила уголовное дело

Прокуратура Львовской области расследует незаконное обогащение начальницы таможенного пункта "Рава-Русская" Олеси Заброварной. Причиной внимания правоохранителей стало расследование проекта "Декларации", что разоблачило элитную недвижимость и несколько дорогих авто, записанных на родственников таможни.

Об этом говорится в расследовании Bihus.info.

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Сразу после публикации расследования о фантастических состояниях родственников чиновницы, юристы обратились к правоохранителям. За несколько недель в ответ поступило сообщение об открытии уголовного производства по статье 368-2 ("Незаконное обогащение").

Сообщение об открытии уголовного производства

Напомним, это уже не первое производство для начальницы таможенного пункта Львовской таможни Олеси Заброварной. В частности, она не указывала в декларации мамину машину и 9 объектов недвижимости, пока против нее не нарушили производство по факту декларирования недостоверных сведений.

Согласно материалам дела, в своих декларациях за 2015-2016 годы таможня не указала, что владеет 1/3 дома площадью 386 квадратных метров и 515-метровым нежилым помещением во Львове. В декларации за 2017 год, представленной через два месяца после публикации, Заброварная уже указала оба объекта.

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Также она довнесла 1/3 гаража площадью 34 квадратных метров и вспомнила, что ее муж владеет 303-метровым нежилым помещением и 5 комнатами общей площадью 91 квадратный метр. Кроме этого, таможня вспомнила, что уже пятый год пользуется автомобилем Audi Q5 2012 года производства, записанным на ее 67-летнюю мать Лидию Дорош.

Олеся Заброварная обладает 450-метровым домом во Львове, а ее муж – тремя квартирами площадью 198, 183 и 104 квавдратних метров. Кроме этого, в 2017 году таможня задекларировала почти 1,5 миллиона гривен наличных. Хотя, согласно декларациям, официальный доход семьи в 2015-2017 годах составляла лишь ее зарплата.