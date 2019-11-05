Госбюджет – 2020: Гончарук обещает не повышать налоги

В проект бюджета на 2020 год украинское правительство не предлагает повышать налоги, поскольку в этом не ищет дополнительные ресурсы.

Как во время презентации документа подчеркнул украинский премьер Алексей Гончарук, дополнительные ресурсы следует ожидать не в повышении налогов, а в эффективности, уменьшении затрат на государство, в борьбе с коррупцией, в уменьшении теневого сектора экономики.

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Поэтому наряду с отказом повысить налоги мы предлагаем уменьшить административные расходы на обслуживание и деятельность правительства и центральных органов исполнительной власти. В среднем на 10%. То есть мы ищем эффективность в себе. Если нам нужно найти ресурсы, мы смотрим на то, каким образом можно сэкономить, а не перекладываем эти проблемы на плечи бизнеса и налогоплательщиков,

– отметил глава Кабмина.

По его словам, это очень важный подход, в частности и потому, что очень важно не продолжать наращивать украинские долги.

"Мы считаем, что долг Украины и его давление на бюджет постепенно должны уменьшаться", – добавил он.

За проект бюджета на 2020 год Верховная Рада проголосовала 18 октября. После того, как парламент направил в правительство свои выводы, а СНБО и комиссии по распределению средств на инвестпроекты приняли соответствующие решения, Кабмин принял проект Госбюджета – 2020 с доработкой. После презентации документ должны направить в ВР ко второму чтению.

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