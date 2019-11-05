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      Госбюджет – 2020: Гончарук обещает не повышать налоги

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      Алексей Гончарук
      Алексей Гончарук / "Слово и дело"

      В проект бюджета на 2020 год украинское правительство не предлагает повышать налоги, поскольку в этом не ищет дополнительные ресурсы.

      Как во время презентации документа подчеркнул украинский премьер Алексей Гончарук, дополнительные ресурсы следует ожидать не в повышении налогов, а в эффективности, уменьшении затрат на государство, в борьбе с коррупцией, в уменьшении теневого сектора экономики.

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      Поэтому наряду с отказом повысить налоги мы предлагаем уменьшить административные расходы на обслуживание и деятельность правительства и центральных органов исполнительной власти. В среднем на 10%. То есть мы ищем эффективность в себе. Если нам нужно найти ресурсы, мы смотрим на то, каким образом можно сэкономить, а не перекладываем эти проблемы на плечи бизнеса и налогоплательщиков,
      – отметил глава Кабмина.

      По его словам, это очень важный подход, в частности и потому, что очень важно не продолжать наращивать украинские долги.

      "Мы считаем, что долг Украины и его давление на бюджет постепенно должны уменьшаться", – добавил он.

      За проект бюджета на 2020 год Верховная Рада проголосовала 18 октября. После того, как парламент направил в правительство свои выводы, а СНБО и комиссии по распределению средств на инвестпроекты приняли соответствующие решения, Кабмин принял проект Госбюджета – 2020 с доработкой. После презентации документ должны направить в ВР ко второму чтению.

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      blog_ava
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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Бюджет Бюджет 2020 Кабинет Министров Украины Алексей Гончарук Деньги Новости Украины Новости политики
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