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За считанные часы до смерти: в сети появилась запись разговора Долорес О'Риордан

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Долорес О’Риордан
Долорес О’Риордан / Фото из открытых источников

Ирландская певица и солистка знаменитой группы The Cranberries Долорес О'Риордан за несколько часов до смерти оставила аудиозапись своему другу. Во время разговора артистка была радостной, ничего не указывало на грядущую трагедию.

Как известно, 15 января 2018 правоохранители обнаружили тело певицы в номере лондонского отеля. На следующий день после смерти звезды группа The Cranberries должна была записывать новую версию популярной песни Zombie. Поэтому 14 января Долорес О'Риордан позвонила директору студии звукозаписи Eleven Seven Music и оставила ему сообщение на автоответчике.

До этого времени записи, вероятно, последнего разговора певицы не было в сети. На записи Долорес О'Риордан выражает восторг от кавера группы Bad Wolves, который исполнил ее хит Zombie. Голос певицы бодрый, а сама артистка с восторгом говорила о будущем сотрудничестве с коллективом.

Слушайте запись телефонного звонка Долорес О'Риордан за считанные часы до смерти:

Группа Bad Wolves после смерти Долорес О'Риордан все же выпустила кавер-версию на песню Zombie. Трек появился через месяц после смерти звезды. Все деньги от композиции группа перечислила семье Долорес О'Риордан.

Смотрите клип Bad Wolves на кавер-запись песни Zombie:

Теги: LifeStyle Музыка Потери Долорес О'Риордан
Источник: TMZ
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