18:49
30 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
19°C
27°C 10°C
  • четверг
    29°C 19°C
  • пятница
    22°C 13°C
  • суббота
    25°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
"УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777"
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Трамп никого не любит больше Путина. Сувенирка российского мундиаля
Вєсті Кремля
22:39, 29 мая
Вести.UA.
Вєсті.UA
00:27, сегодня
Почему детекторы лжи для ГБР ставят под сомнение относимость доказательств по всей Украине
ЦРУ
09:00, сегодня
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 мая
Вспомнить Все. Первые детские коллекции
Згадати все
13:37, сегодня
Телеканал новостей 24 Новости Космос
"УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777"

За шаг до космического туризма: компания Virgin успешно испытала корабль VSS Unity

50 Читати новину українською
Космический корабль VSS Unity успешно прошел испытания
Космический корабль VSS Unity успешно прошел испытания / theverge.com

Суборбитальный космический корабль VSS Unity класса SpaceShipTwo, закончил свой второй испытательный полет, взлетев над пустыней Мохаве в Калифорнии.

Об этом пишет Space.com.

Читайте также: SpaceX запустила Falcon 9 с семью спутниками: фото и видео

Испытания космического корабля VSS Unity проводились с целью проверки и регулирования работы систем управления полетом корабля на скоростях, превышающих скорость звука.

Основное внимание в сегодняшнем полете уделялось тому, чтобы расширить наше понимание сверхзвуковых характеристик и характеристик системы управления космическим кораблем, которые были ближе к конечной коммерческой конфигурации. Это включало перемещение центра тяжести назад за счет добавления пассажирских сидений и соответствующего оборудования,
– заявили представители Virgin Galactic.

Во время испытаний корабль отстыковался от носителя WhiteKnightTwo. Потом длился 31 секундный маневр где VSS Unity развил скорость до 1,9 Маха с помощью ракетного двигателя и набрал высоту 35 километров.

Космоплан Virgin Galactic предназначен для проведения суборбитальных туристических полетов. Британский миллиардер Ричард Брэнсон, основатель компании Virgin Galactic, уверяет, что человечество находится буквально в шаге от начала эры частного космического туризма.

"Мы имеем в виду месяцы, а не годы – это уже совсем близко. Нас ждут захватывающие времена", – отметил основатель Virgin Galactic.

Virgin Galactic ранее сообщала об успешных испытаниях своего космического корабля для суборбитальных полетов. Во время предварительного тестового полета удалось задействовать и проверить работу новой системы хвостового оперения. Она использовалась для аэродинамического торможения во время захода корабля на посадку.

Смотрите видео: Первый тестовый полет VSS Unity

Сейчас цена билета 250 тысяч долларов. Пассажиры смогут побывать в невесомости и увидеть кривизну Земли во время своего субординального полета.

Корабль VSS Unity также будут использовать для научных экспериментов.

В планах Virgin Galactic еще несколько запусков корабля VSS Unity. Ожидается, что в одном из следующих испытательных полетов корабль выйдет в космос. Основная часть проверок была проведена в процессе испытательного полета, поэтому общее время испытательной программы сократится.

Virgin Galactic планирует начать коммерческие полеты VSS Unity в середине 2018 года, однако этот срок не окончательный.

Что известно о Virgin Galactic?
Компания входит в состав Virgin Group и планирующая организовывать туристические суборбитальные космические полеты. Также компания занимается выполнением небольших искусственных спутников. С 2007 года сотрудничает с NASA. Название для нового корабля Virgin Galactic, VSS Unity, основатель компании Ричард Брэнсон предложил избрать Стивену Хокингу.

Теги: Техно авиация Космос
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Сколько нужно пить жидкости, чтобы хорошо себя чувствовать: простая формула
сегодня, 15:35 Сколько нужно пить жидкости, чтобы хорошо себя чувствовать: простая формула
787
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук