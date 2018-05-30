За шаг до космического туризма: компания Virgin успешно испытала корабль VSS Unity

Суборбитальный космический корабль VSS Unity класса SpaceShipTwo, закончил свой второй испытательный полет, взлетев над пустыней Мохаве в Калифорнии.

Об этом пишет Space.com.

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Испытания космического корабля VSS Unity проводились с целью проверки и регулирования работы систем управления полетом корабля на скоростях, превышающих скорость звука.

Основное внимание в сегодняшнем полете уделялось тому, чтобы расширить наше понимание сверхзвуковых характеристик и характеристик системы управления космическим кораблем, которые были ближе к конечной коммерческой конфигурации. Это включало перемещение центра тяжести назад за счет добавления пассажирских сидений и соответствующего оборудования,

– заявили представители Virgin Galactic.

Во время испытаний корабль отстыковался от носителя WhiteKnightTwo. Потом длился 31 секундный маневр где VSS Unity развил скорость до 1,9 Маха с помощью ракетного двигателя и набрал высоту 35 километров.

Космоплан Virgin Galactic предназначен для проведения суборбитальных туристических полетов. Британский миллиардер Ричард Брэнсон, основатель компании Virgin Galactic, уверяет, что человечество находится буквально в шаге от начала эры частного космического туризма.

"Мы имеем в виду месяцы, а не годы – это уже совсем близко. Нас ждут захватывающие времена", – отметил основатель Virgin Galactic.

Virgin Galactic ранее сообщала об успешных испытаниях своего космического корабля для суборбитальных полетов. Во время предварительного тестового полета удалось задействовать и проверить работу новой системы хвостового оперения. Она использовалась для аэродинамического торможения во время захода корабля на посадку.

Смотрите видео: Первый тестовый полет VSS Unity

Сейчас цена билета 250 тысяч долларов. Пассажиры смогут побывать в невесомости и увидеть кривизну Земли во время своего субординального полета.

Корабль VSS Unity также будут использовать для научных экспериментов.

В планах Virgin Galactic еще несколько запусков корабля VSS Unity. Ожидается, что в одном из следующих испытательных полетов корабль выйдет в космос. Основная часть проверок была проведена в процессе испытательного полета, поэтому общее время испытательной программы сократится.

Virgin Galactic планирует начать коммерческие полеты VSS Unity в середине 2018 года, однако этот срок не окончательный.

Что известно о Virgin Galactic?

Компания входит в состав Virgin Group и планирующая организовывать туристические суборбитальные космические полеты. Также компания занимается выполнением небольших искусственных спутников. С 2007 года сотрудничает с NASA. Название для нового корабля Virgin Galactic, VSS Unity, основатель компании Ричард Брэнсон предложил избрать Стивену Хокингу.