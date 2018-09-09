За сутки пророссийские боевики 10 раз били по позициям ВСУ из тяжелого вооружения

В воскресенье, 9 сентября, с 7 до 18 часов пророссийские боевики 10 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщила пресс-служба Операции Объединенных сил на странице в Facebook.

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Отмечается, что противник вел прицельный огонь по позициям Вооруженных сил Украины из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также враг применил минометы калибра 82 миллиметров, что запрещено Минскими договоренностями.

В течение дня наши позиции были обстреляны из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районах населенных пунктов Крымское, Золотое, Южное, Марьинка, Новомихайловка, Павлополь, Гнутово, Водяное и Лебединское. По оборонителям Крымского, кроме того, велся прицельный огонь из вооружения боевой машины пехоты. А позиции Объединенных сил вблизи Водяного оккупанты обстреляли из минометов,

– говорится в сообщении.

В штабе ООС сообщили, что потерь среди защитников не допущено, а ситуация в районе проведения Операции Объединенных сил остается контролируемой.

Напомним, на протяжении прошлых суток, 8 сентября, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась напряженной, однако полностью контролируемой. Пророссийские боевики 25 раз открывали огонь по позициям украинских войск, однако запрещенное Минскими договоренностями вооружение враг не применял.