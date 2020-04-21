За сутки в Испании и Беларуси зафиксировали почти одинаковое количество больных COVID-19
Испания находится на втором месте в мире по количеству больных коронавирусом. За сутки там зафиксировали 1 536 новых случаев. В то же время в Беларуси, где Лукашенко отказывается вводить карантин, зарегистрировали почти то же количество – 1 485 новых больных.
Однако резким отличием является количество умерших за те же сутки: в Испании – 399, в Беларуси – 4 человека. Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers.
Тем временем На фоне эпидемии коронавируса в Беларуси собрались провести парад на 9 мая
По этой статистике четко видно, что Беларусь по количеству больных уже опережает Украину. И это в то время, когда президент Александр Лукашенко отказывается закрывать границы и отправлять страну на карантин. Всего в Беларуси уже 51 пациент с коронавирусом умер, 514 человек выздоровели.
Сравнительные данные заболеваемости коронавирусом в Украине и Беларуси / Скриншот из Worldometers
К тому же, Беларусь готовится к военному параду на 9 мая и не собирается его отменять.
Стоит также отметить, что за сутки вдвое больше случаев, чем в Испании, зафиксировали в России. Там за 24 часа обнаружили 4 268 новых больных. Россия входит в 10 стран с наибольшим распространением COVID-19.
Страны с наибольшим количеством больных / Скриншот из Worldometers
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