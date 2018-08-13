За сутки в Одесской области утонуло 5 человек, – ГСЧС

Только за минувшие сутки, 12 августа, в Одесской области утонуло 5 человек. Двое из них – на море в самой Одессе, еще один – в курортной Затоке.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Одесской области.

Читайте также: В Черкасской области трое иностранцев спасли из воды 6-летнего мальчика

В Одессе на 16 станции Фонтана в воде, было обнаружено тело неизвестного мужчины в водолазном костюме, которое изъяли из воды спасатели Одесского городского совета и передали полиции. Позже в Службу спасения поступило сообщение о том, что на 8 станции Фонтана в воде тоже было обнаружено тело неизвестного мужчины,

– говорится в сообщении.

Кроме этого, 12 августа на пляже базы отдыха "Золотой берег 113" в Заливе люди нашли тело 67-летнего мужчины. Впоследствии в Раздельнянском районе в Кучурганском лимане обнаружили тело мужчины 57-летнего мужчины.



"В 23:10 в Измаиле, на 87 километре оказана помощь работникам полиции по изъятию тела утопленника из реки Дунай. Причина смерти и анкетные данные погибшего устанавливаются", – отметили в ГСЧС.



Добавим, что в то же 12 августа на озере Ялпуг исчезли отец и сын. Они вечером ушли кататься на резиновой лодке и не вернулись. Продолжаются их поиски.

Правила безопасноит на воде, которые рекомендует ГСЧС:- купаться утром или вечером, когда отсутствует угроза перегрева на солнце;

- плавать в воде не более 20-ти минут, время пребывания в воде следует увеличивать постепенно, начиная с 3-5 минут

- не нырять в воду после длительного пребывания на солнце;

- не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения;

- при отсутствии надлежащим образом оборудованного пляжа надо выбирать безопасное для купания место с некрутым склоном и твердым и чистым дном;

- в воду заходить осторожно, не спеша, не нырять в незнакомых местах;

- не заплывать далеко от берега, особенно за буйки, учитывая существование риска не рассчитать свои силы;

- на надувных матрасах и игрушках надо плавать очень осторожно, ведь ветром их может отнести далеко от берега или накрыть волной, также из того матраса или игрушки неожиданно может выйти воздух, в результате чего средство потеряет свойство держаться на воде.