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За сутки в Одесской области утонуло 5 человек, – ГСЧС

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В Одесской области за сутки утонуло 5 человек
В Одесской области за сутки утонуло 5 человек / Фото из свободных источников

Только за минувшие сутки, 12 августа, в Одесской области утонуло 5 человек. Двое из них – на море в самой Одессе, еще один – в курортной Затоке.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Одесской области.

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В Одессе на 16 станции Фонтана в воде, было обнаружено тело неизвестного мужчины в водолазном костюме, которое изъяли из воды спасатели Одесского городского совета и передали полиции. Позже в Службу спасения поступило сообщение о том, что на 8 станции Фонтана в воде тоже было обнаружено тело неизвестного мужчины,
– говорится в сообщении.

Кроме этого, 12 августа на пляже базы отдыха "Золотой берег 113" в Заливе люди нашли тело 67-летнего мужчины. Впоследствии в Раздельнянском районе в Кучурганском лимане обнаружили тело мужчины 57-летнего мужчины.

"В 23:10 в Измаиле, на 87 километре оказана помощь работникам полиции по изъятию тела утопленника из реки Дунай. Причина смерти и анкетные данные погибшего устанавливаются", – отметили в ГСЧС.

Добавим, что в то же 12 августа на озере Ялпуг исчезли отец и сын. Они вечером ушли кататься на резиновой лодке и не вернулись. Продолжаются их поиски.

Правила безопасноит на воде, которые рекомендует ГСЧС:- купаться утром или вечером, когда отсутствует угроза перегрева на солнце;
- плавать в воде не более 20-ти минут, время пребывания в воде следует увеличивать постепенно, начиная с 3-5 минут
- не нырять в воду после длительного пребывания на солнце;
- не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения;
- при отсутствии надлежащим образом оборудованного пляжа надо выбирать безопасное для купания место с некрутым склоном и твердым и чистым дном;
- в воду заходить осторожно, не спеша, не нырять в незнакомых местах;
- не заплывать далеко от берега, особенно за буйки, учитывая существование риска не рассчитать свои силы;
- на надувных матрасах и игрушках надо плавать очень осторожно, ведь ветром их может отнести далеко от берега или накрыть волной, также из того матраса или игрушки неожиданно может выйти воздух, в результате чего средство потеряет свойство держаться на воде.

Теги: Новости Украины ГСЧС Жертвы Новости Одессы
Источник: 24 канал
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