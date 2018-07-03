За титул "Мисс Вселенная" впервые поборется трансгендер: фото

26-летняя модель-трансгендер Анхела Понсе представит Испанию на конкурсе красоты "Мисс Вселенная-2018".

Это будет первый такой случай, поскольку трансгендерам разрешили участвовать в конкурсе в 2012-м году.

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Анхела победила на конкурсе "Мисс Вселенная Испания". Она уже участвовала в соревновании в 2015-м, но одержала победу со второй попытки, пишут испанские СМИ, в частности El Español.

"Нести имя и цвета Испании перед Вселенной – это моя большая мечта. Моя цель – стать голосом инклюзии, уважения и разнообразия не только ЛГБТ-сообщества, но и всего мира", – написала Анхела в Instagram.

Допис, поширений ANGELA PONCE (@angelaponceofficial) 2 Лип 2018 р. о 1:19 PDT

Девушка завершила операции по смене пола в 2014-м году.

Допис, поширений ANGELA PONCE (@angelaponceofficial) 27 Чер 2018 р. о 11:24 PDT

Допис, поширений ANGELA PONCE (@angelaponceofficial) 1 Тра 2018 р. о 5:27 PDT