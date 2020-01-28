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      За убийство Окуевой – 500 тысяч долларов: у следствия есть записи разговора киллеров

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      Мама убитой Амины Окуевой – Ирина Каминская / Громадське

      За убийство Амины Окуевой заказчики предлагали 500 тысяч долларов, жизнь ее мужа оценили в миллион. Об этом уже ранее рассказывал Игорь Мосийчук, чьей помощницей была участница АТО.

      Теперь слова о плате за убийство подтвердила мама погибшей Ирина Каминская в интервью "Громадському".

      К теме: Убийство Амины Окуевой: суд взял под стражу еще одного подозреваемого из группы Редькина

      Женщина говорит: у следствия есть записи с соответствующими разговорами преступников. А еще Ирина Каминская уверена: следователи не знают имен заказчиков, но имеют механизм для их установки.

      Есть записи, где установлены голоса, которые это все обсуждают. Но я не погружаюсь в эти детали. Пусть этим занимаются люди, в чьи обязанности это входит,
      – отметила мама Окуевой.

      Каминская отмечает, что больше всего ее интересует имя заказчика убийства дочери. Она понимает, что это вопрос сложный и на него, вероятно, еще долго придется искать ответы, но лично для себя она знает, о ком идет речь.

      "Для себя лично я знаю, кто это. Я называю это "заказчик империи зла". Имена, вы же понимаете, выяснить трудно. Но я думаю, что у следствия есть механизм, как в этой ситуации работать. И то, что мне сказали, тоже дает надежду, что это можно проследить. Ранее мы говорили с Антоном Геращенко, и он говорил, что однозначно все ведет в Россию. Это "секрет Полишинеля", – добавила женщина.

      Что такое секрет Полишинеля? Фразеологическое выражение происходит от комедийного персонажа неаполитанского театра – болтуна и шута Полишинеля. Фраза подразумевает наличие некой тайны, которая всем и так известна.

      Что известно об убийстве Амины Окуевой

      • 30 октября 2017 года на железнодорожном переезде возле поселка Глеваха, что под Киевом, неизвестные расстреляли авто Амины Окуевой и ее мужа Адама Осмаева. В результате нападения женщина погибла, а Осмаев получил ранения.
      • Полиция взялась расследовать это дело как заказное убийство. Следователи считали, что к преступлению причастны российские террористические диверсионные группировки, которые действуют при поддержке российских спецслужб.
      • 12 января, полиция задержала группу профессиональных киллеров. Их подозревают в целом ряде заказных убийств, среди которых и убийство военной Амины Окуевой. В полиции заявили, что в группу могли входить сразу 7 человек, часть из которых задержали еще в сентябре 2019 года.
      • Собственно накануне задержали человека, которого подозревают в непосредственном убийстве Окуевой. В полиции рассказали, что мужчина является уроженцем Дагестана, но длительное время живет на территории Украины и имеет украинское гражданство.
      • Речь идет о 56-летнем Игоре Редькина, уроженце города Каспийск республики Дагестан. Из ключевых доказательств вероятной причастности Редькина к убийству Окуевой следствие называет совпадение ДНК на оружии, оставленном неподалеку от места преступления, а именно – на ствольной коробке автомата.
      • 14 января Святошинский суд Киева взял его под стражу на два месяца без возможности внесения залога.

      Кто такая Амина Окуева?Общественная активистка, медик и военный. Родилась в Одессе, жила в Москве и Грозном. В Украину вернулась в 2003 году. Женщина исповедовала мусульманство, поэтому всегда носила хиджаб.

      С началом боевых действий на Донбассе в июле 2014 года пошла на войну добровольцем на стороне Украины. Воевала в составе чеченского батальона имени Джохара Дудаева, который впоследствии перешел в подразделение Нацгвардии "Киев-2". Участвовала в ожесточенных боях возле Дебальцева.

      После окончания войны на Донбассе Окуева планировала стать участницей миротворческой миссии. Женщина остро критиковала как российскую власть, так и чеченскую.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости политики Новости Украины Украина – Россия Криминальные новости Убийство Амины Окуевой
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