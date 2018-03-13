21:25
13 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
0°C
3°C 0°C
  • среда
    3°C 0°C
  • четверг
    4°C -4°C
  • пятница
    2°C -5°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ОТРАВЛЕНИЕ СЕРГЕЯ СКРИПАЛЯ РЕКС ТИЛЛЕРСОН ВЛАДИМИР РУБАН
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Уголовные принципы России. Вездесущий Путин
Вєсті Кремля
22:29, 12 марта
Вести.UA. Ракетные развлечения Порошенко. Украинская покорительница Европы
Вєсті.UA
20:50, 12 марта
Чужая на своей земле: как участок пенсионерки неожиданно стала собственностью семьи чиновницы
ЦРУ
21:58, 6 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить Все. Остров любви: украинский эротический сериал
Згадати все
19:45, 12 марта
Телеканал новостей 24 Новости Криминальные новости
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ОТРАВЛЕНИЕ СЕРГЕЯ СКРИПАЛЯ РЕКС ТИЛЛЕРСОН ВЛАДИМИР РУБАН

За убийство участника АТО Сергея Олейника до сих пор никого не наказали

12:05, сегодня 93 Читати новину українською

Суд вновь продлил срок содержания под стражей подозреваемого в убийстве АТОшника в Киеве. Анатолий Чивиков, которого обвиняют в убийстве Сергея Олейника, находится под стражей с июня 2017 года. Следствие до сих пор не сдвинулось с места, хотя трагедия произошла на глазах у многих свидетелей возле станции метро "Золотые ворота".

Ярослав, сын убитого ветерана АТО Сергея Олейника, часто играл на синтезаторе возле Золотых ворот. Сейчас этого не делает. Для него это – трагическое место.

22 июня 2017 года Ярослав также играл возле Золотых ворот. Рядом были и родители, ведь накануне их сын окончил консерваторию.

С той стороны подошел мужчина, который был очень пьяным, начал обзывать нехорошими словами, говорить, что заберет деньги,
– вспоминает сын убитого Ярослав Олейник.

Тогда за Ярослава вступился отец, после разговора с ним неизвестный мужчина ушел. Ярослав отлучился к друзьям, однако когда вернулся, увидел отца, который лежал на скамейке: из его груди лилась кровь.

Читайте также: Следователь в Одессе занимался систематическим взяточничеством, покрывая преступников

Ветеран СБУ Александр Ишков тоже не видел самого момента убийства, хотя был свидетелем начала конфликта. Александр пытался догнать неизвестного, когда тот после содеянного хотел скрыться с места происшествия.

В руке у него был зажат кухонный нож. В этот момент я его фотографировал, потому что вдруг мы бы его не смогли задержать, то хотя бы фотография его была. На фото положение руки такое, что любой специалист может сказать, что там что-то зажато,
– рассказывает свидетель убийства Александр Ишков.

В тот же день Анатолия Чивикова, именно так зовут подозреваемого, обнаружили на чердаке своего дома, где он прятался от правоохранителей. Его арестовали без права на залог. С июня прошлого года он в СИЗО. На днях Шевченковский районный суд продлил ему срок пребывания под стражей. Своей вины он до сих пор не признал.

Ни один свидетель не подтвердил то, что тот нож, который есть в материалах дела, – это вроде бы тот нож, которым убит Олийнык. Также свидетели-охранники сегодня подтвердили, что они выдавали видеозапись с камеры наблюдения, которая исчезла из материалов уголовного производства,
– утверждает Ян Войниканис-Мирский, адвокат обвиняемого.

Прятать видеозапись, говорит сторона обвинения, им нет никакого смысла. Наоборот, на пленке должно быть все, чего не хватает, чтобы доказать вину Чивикова.

Адвокаты пытаются дискредитировать доказательства, являющиеся в деле основными. Говорят, что это был не тот нож, что он был неправильно изъят, и таким образом будут затягивать рассмотрение дела. Будем обжаловать любые действия суда, которые будут препятствовать надлежащему судебному расследованию,
– рассказывает адвокат сына погибшего Вячеслав Кобылецкий.

Сын убитого опасается, что усилиями адвокатов Чивикова преступление могут переквалифицировать с умышленного убийства, за которое лишают свободы на 15 лет, на убийство по неосторожности. За такое садят от 3 до 5 лет, а то и дают условно.

Он пришел, вернулся через 15 минут, умышленно убил человека, потом скрывался от полиции, к тому же не в состоянии аффекта, а в состоянии алкогольно опьянения, что еще отягощает. Мы пытаемся добиться того, чтобы ему дали максимальный срок,
– уверяет сын убитого Ярослав Олейник.

Подозреваемый, несмотря на то, что нигде не работает, имеет деньги на дорогих адвокатов. И в начале следствия даже предлагал семье убитого денежную компенсацию, чтобы уменьшить срок наказания. Однако Ярослав готов бороться за справедливость до конца.

Напомним, в 2017 году Шевченковский районный суд избрал меру пресечения для подозреваемого в убийстве ветерана АТО Сергея Олейника.

Автор: Марина Молька
Теги: Новости Киева Судьи Криминальные новости АТО
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Насколько
сегодня, 20:02 Насколько " ценен" украинский паспорт: инфографика
235
Наличный курс валют 13 марта: доллар и евро еще больше упали
сегодня, 20:24 Наличный курс валют 13 марта: доллар и евро еще больше упали
286
Весенний авитаминоз: как его определить и как лечить
сегодня, 19:01 Весенний авитаминоз: как его определить и как лечить
Яніна Ткачук 237
Газотранспортная система Украины – продать нельзя оставить
сегодня, 17:00 Газотранспортная система Украины – продать нельзя оставить
Сергій Биков 1181
Рома – Шахтер: анонс матча 1/8 Лиги чемпионов
сегодня, 17:02 Рома – Шахтер: анонс матча 1/8 Лиги чемпионов
Ігор Саджениця 1048
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук