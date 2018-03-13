За убийство участника АТО Сергея Олейника до сих пор никого не наказали

Суд вновь продлил срок содержания под стражей подозреваемого в убийстве АТОшника в Киеве. Анатолий Чивиков, которого обвиняют в убийстве Сергея Олейника, находится под стражей с июня 2017 года. Следствие до сих пор не сдвинулось с места, хотя трагедия произошла на глазах у многих свидетелей возле станции метро "Золотые ворота".

Ярослав, сын убитого ветерана АТО Сергея Олейника, часто играл на синтезаторе возле Золотых ворот. Сейчас этого не делает. Для него это – трагическое место.

22 июня 2017 года Ярослав также играл возле Золотых ворот. Рядом были и родители, ведь накануне их сын окончил консерваторию.

С той стороны подошел мужчина, который был очень пьяным, начал обзывать нехорошими словами, говорить, что заберет деньги,

– вспоминает сын убитого Ярослав Олейник.

Тогда за Ярослава вступился отец, после разговора с ним неизвестный мужчина ушел. Ярослав отлучился к друзьям, однако когда вернулся, увидел отца, который лежал на скамейке: из его груди лилась кровь.

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Ветеран СБУ Александр Ишков тоже не видел самого момента убийства, хотя был свидетелем начала конфликта. Александр пытался догнать неизвестного, когда тот после содеянного хотел скрыться с места происшествия.

В руке у него был зажат кухонный нож. В этот момент я его фотографировал, потому что вдруг мы бы его не смогли задержать, то хотя бы фотография его была. На фото положение руки такое, что любой специалист может сказать, что там что-то зажато,

– рассказывает свидетель убийства Александр Ишков.

В тот же день Анатолия Чивикова, именно так зовут подозреваемого, обнаружили на чердаке своего дома, где он прятался от правоохранителей. Его арестовали без права на залог. С июня прошлого года он в СИЗО. На днях Шевченковский районный суд продлил ему срок пребывания под стражей. Своей вины он до сих пор не признал.

Ни один свидетель не подтвердил то, что тот нож, который есть в материалах дела, – это вроде бы тот нож, которым убит Олийнык. Также свидетели-охранники сегодня подтвердили, что они выдавали видеозапись с камеры наблюдения, которая исчезла из материалов уголовного производства,

– утверждает Ян Войниканис-Мирский, адвокат обвиняемого.

Прятать видеозапись, говорит сторона обвинения, им нет никакого смысла. Наоборот, на пленке должно быть все, чего не хватает, чтобы доказать вину Чивикова.

Адвокаты пытаются дискредитировать доказательства, являющиеся в деле основными. Говорят, что это был не тот нож, что он был неправильно изъят, и таким образом будут затягивать рассмотрение дела. Будем обжаловать любые действия суда, которые будут препятствовать надлежащему судебному расследованию,

– рассказывает адвокат сына погибшего Вячеслав Кобылецкий.

Сын убитого опасается, что усилиями адвокатов Чивикова преступление могут переквалифицировать с умышленного убийства, за которое лишают свободы на 15 лет, на убийство по неосторожности. За такое садят от 3 до 5 лет, а то и дают условно.

Он пришел, вернулся через 15 минут, умышленно убил человека, потом скрывался от полиции, к тому же не в состоянии аффекта, а в состоянии алкогольно опьянения, что еще отягощает. Мы пытаемся добиться того, чтобы ему дали максимальный срок,

– уверяет сын убитого Ярослав Олейник.

Подозреваемый, несмотря на то, что нигде не работает, имеет деньги на дорогих адвокатов. И в начале следствия даже предлагал семье убитого денежную компенсацию, чтобы уменьшить срок наказания. Однако Ярослав готов бороться за справедливость до конца.

Напомним, в 2017 году Шевченковский районный суд избрал меру пресечения для подозреваемого в убийстве ветерана АТО Сергея Олейника.