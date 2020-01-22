За Укрзализныцю возьмутся немецкие специалисты: что изменится в компании – заявление Гончарука

Кабмин серьезно взялся за реструктуризацию Укрзализныци. Так, 22 января Министерство инфраструктуры подписало совместный меморандум с железнодорожным оператором Германии Deutsche Bahn.

Каким образом Укрзализныцю будут менять – пока неизвестно. Однако компанию не продают, Украина полностью будет сохранять контроль над ней. Об этом на своей фейсбук-странице написал премьер-министр Алексей Гончарук.

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Украина будет сотрудничать с крупнейшим железнодорожным оператором Германии. Только что Министерство инфраструктуры подписало "Меморандум о взаимопонимании" с железнодорожным оператором Германии Deutsche Bahn. Этот альянс – это логическое продолжение Плана реструктуризации Укрзализныци,

– отметил глава правительства.

Еще в сентябре 2019 года президент Зеленский дал Кабмину поручение – подготовить план реструктуризации компании.

Поэтому сразу отвергаю все слухи – ни о каких продаже или аренде стратегически важного государственного объекта, как Укрзализныця, речь не идет,

– добавил Гончарук.

Что говорит об этом сотрудничестве Гончарук: