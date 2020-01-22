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      За Укрзализныцю возьмутся немецкие специалисты: что изменится в компании – заявление Гончарука

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      Алексей Гончарук заявил об изменениях в Укрзализныце / Getty images

      Кабмин серьезно взялся за реструктуризацию Укрзализныци. Так, 22 января Министерство инфраструктуры подписало совместный меморандум с железнодорожным оператором Германии Deutsche Bahn.

      Каким образом Укрзализныцю будут менять – пока неизвестно. Однако компанию не продают, Украина полностью будет сохранять контроль над ней. Об этом на своей фейсбук-странице написал премьер-министр Алексей Гончарук.

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      Украина будет сотрудничать с крупнейшим железнодорожным оператором Германии. Только что Министерство инфраструктуры подписало "Меморандум о взаимопонимании" с железнодорожным оператором Германии Deutsche Bahn. Этот альянс – это логическое продолжение Плана реструктуризации Укрзализныци,
      – отметил глава правительства.

      Еще в сентябре 2019 года президент Зеленский дал Кабмину поручение – подготовить план реструктуризации компании.

      Поэтому сразу отвергаю все слухи – ни о каких продаже или аренде стратегически важного государственного объекта, как Укрзализныця, речь не идет,
      – добавил Гончарук.

      Что говорит об этом сотрудничестве Гончарук:

      • Применение опыта "наиболее успешной европейской железнодорожной компании" должно повысить эффективность и качество железнодорожных перевозок в Украине.
      • После встречи с руководством Deutsche Bahn стороны пришли к пониманию формата сотрудничества, а именно – Украина будет полностью сохранять за собой контроль над Укрзализницей.
      • Немецкие специалисты будут работать над реформированием управленческих механизмов предприятия.
      • В Кабмине рассчитывают, что немецкая операционная эффективность и нулевая терпимость к коррупции станет базой для изменения ситуации в Укрзализныце.

       

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Кабинет Министров Украины Алексей Гончарук Железная дорога Укрзализниця Новости Украины Новости политики
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