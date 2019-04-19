Обіцянки Зеленського і Порошенка, або За все хороше: що оберемо у другому турі?

Що обіцяють кандидати в президенти України у сфері соціально-економічного розвитку країни.

В першій частині статті ми писали про плани Володимира Зеленського та Петра Порошенка щодо зовнішньої політики і завершення війни, змін законодавства про вибори і референдуми, децентралізацію, правосуддя і боротьбу з корупцією.

В цій частині статті мова піде про соціально-економічний розвиток країни. Хоча він і не належить до прямої компетенції глави держави, але є важливою частиною передвиборчих кампаній кандидатів та маркером для їхніх виборців.

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Гуманітарна політика

В сфері охорони здоров'я кандидати зійшлись на думці, що треба продовжувати впровадження принципу "Гроші ходять за пацієнтом", але подальші підходи опонентів до медичної реформи розійшлись.

Володимир Зеленський говорить про пріоритетність профілактики захворювань, посилення престижу професії лікаря та скасування будь-яких національних дозволів для ліків, які пройшли реєстрацію в країнах ЄС та США. Натомість Петро Порошенко має намір розпочати масштабну програму ремонту медичних закладів та підвищення зарплат медичним працівникам.

Як і у сфері охорони здоров'я Петро Олексійович хоче, щоб принцип "гроші ходять за людьми" був базовим у підході до освіти. На додачу до цього він гарантує, що структура і зміст нашої освіти та науки відповідатимуть європейським стандартам, а структура підготовки кадрів забезпечуватиме потреби економіки. Ще одною його ціллю є залучення до роботи в українських школах носіїв англійської мови.

Для Володимира Зеленського освіта – це майбутнє нації. Він погоджується з чинним президентом щодо необхідності запровадження принципу "гроші ходять за студентом". Лідер першого туру обіцяє: "Кожен шкільний геній отримає освітній ваучер, який зможе витратити на навчання у будь-якому обраному ним закладі вищої освіти". Окрім іншого він планує створити умови для конкуренції між державними та приватними вишами і відкрити український ринок для кращих іноземних закладів освіти.

Володимир Олександрович уникнув чітких відповідей щодо свого бачення мовно-культурної політики скромно зауваживши, що проголошені Конституцією права будуть підкріплені механізмами їх реалізації та захисту. Натомість Петро Порошенко хоче й надалі підтримувати українську мову як єдину державну. Він обіцяє своїм виборцям: "Продовжимо політику підтримки української мови як єдиної державної. Розширимо підтримку культурних проектів – кіно, музики, книги та інших напрямів. Буде підтримано розвиток місцевих закладів культури, які стануть сучасними центрами розвитку громад".

Соціальна політика

За словами Петра Олексійовича: "Подолання бідності – основне завдання, від реалізації якого залежить виконання нашої візії України як великої держави щасливих людей". Щоб досягти такої амбітної мети, він хоче зосередити підтримку держави на найменш забезпечених верствах населення, як-то самотні люди похилого віку, особи з інвалідністю, багатодітні сім'ї.

Його опонент знову був вельми екстравагантним у підходах до вирішення проблем. Наприклад, Володимир Зеленський хоче впровадити економічний паспорт українця. Це дасть змогу накопичувати на рахунку кожної дитини частину доходів від реалізації державою природніх благ (землі, надр). Після досягнення повноліття дитина отримає ці накопичення як власний стартовий капітал. Також він планує відновити програми молодіжного житлового кредитування та надати державну підтримку молодим підприємцям.

Старшу аудиторію він намагається залучити обіцянками гідних пенсій, переходу від солідарної до накопичувальної пенсійної системи, монетизацією пільг і субсидій.

Економічний розвиток та підприємництво

Петро Порошенко обіцяє, що "вупродовж наступних 5 років Україна має стати: лідером аграрного сектору в Європі, одним із п'яти нових глобальних лідерів ІТ-сектору, регіональним лідером індустріального розвитку, транспортним хабом Східної Європи, однією з десяти найбільш відвідуваних країн Європи під гаслом "Модна країна, яку відкриває світ". Він вважає, що саме такий шлях розвитку України, окрім прямого економічного ефекту ще й дасть змогу кожній громаді створити свій унікальний туристичний маршрут навколо місцевих природніх принад або унікальних історичних пам'яток.

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Щоб досягти поставлених собі завдань, Петро Олексійович планує замінити оподаткування прибутку підприємств податком на виведений капітал та забезпечити захист власності й інвестицій.

Володимир Зеленський має грандіозні плани підтримки бізнесу. Перш за все, він хоче запровадити одноразову "нульову декларацію" для бізнесу. Тобто кожен підприємець за 5% зможе задекларувати та легалізувати свої доходи. Іншими першочерговими завданнями в галузі економіки він вважає: детінізацію, свободу конкуренції, розвиток внутрішнього виробництва, довгострокове недороге кредитування.

Як і Петро Олексійович, він бачить необхідність замінити податок на прибуток податком на виведений капітал, а всі інші податки зробити простими в адмініструванні та зрозумілими.

У своїй програмі Петро Порошенко нагадав виборцям, що держава відмовилась від купівлі газу в Росії. На його думку, саме такий крок не дозволив державі-агресору задушити нас економічно. На наше уточнення штаб кандидата відповів, що надалі він планує розширити спектр енергоефективних заходів та сприяти приведенню тарифів до економічно обґрунтованих. Натомість Зеленськийлідер першого туру лише декларує, що Україна має не лише сама забезпечувати свої енергетичні потреби, але й згодом стати експортером енергоресурсів до Європи, хоча не обмовився жодним словом як досягти такої мети.

Натомість Петро Олексійович відмовчався про своє ставлення до ринку землі. Навіть на наше уточнення його штаб відповів, що гарант Конституції планує ініціювати широке суспільне обговорення запровадження ринку земель сільськогосподарського призначення. В той же час, Володимир Зеленський прямо заявив у програмі, що хоче сформувати прозорий ринок землі.

Ця стаття стала можливою завдяки щедрій підтримці американського народу, наданій через Агентство США з Міжнародного Розвитку (USAID). ГО "Центр UA" була відповідальна за зміст цього матеріалу, але він не обов'язково відображає погляди USAID або уряду США.

Автор: Назар Заболотний

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