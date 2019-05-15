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      За захват компании погибшего бойца АТО объявили подозрение депутату Киевского облсовета

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      Погибший доброволец АТО из США Марко Паславский
      Погибший доброволец АТО из США Марко Паславский / Youtube.com

      Депутату областного совета Виталию Карлюку сообщили о подозрении в причастности к рейдерскому захвату агрокомплекса "Росава-К". Этот агрокомплекс принадлежал погибшему в зоне АТО добровольцу из США украинского происхождения Марку Паславскому.

      Об объявленной депутату подозрение в резонансном деле сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко.

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      По данным прокуратуры, после смерти Паславского появились новые владельцы агрокомпании. Они подделали протокол общего собрания участников "Русава-К". Вследствие таких незаконных действий были выведены из состава учредителей общества владелец 3% акций и компания-основательница, представителем которой был Паславский.

      Кроме того, договор купли-продажи о продаже доли уставного капитала "Русава-К" был изготовлен и подписан уже после гибели Паславского.

      В апреле 2016 года прокуратура сообщила о подозрении в преступлении и объявила в международный розыск бывшего участника "Русава-К". Он подозревается в незаконном завладении имуществом этого предприятия.

      Віталій Карлюк підозра у хлочині, агрокомплекс загиблого добровольця АТО Паславського
      Депутат Киевского облсовета Виталий Карлюк, которому объявили о подозрении в преступлении

      Что известно о погибшем в АТО Паславском?

      Паславский с позывным "Франко" погиб 19 августа 2014 года в Иловайске. Будучи гражданином США украинского происхождения, он участвовал в АТО в составе добровольческого батальона "Донбасс". В 2015 году Президент Украины Петр Порошенко вручил семье погибшего Паславского орден Даниила Галицкого.

      Боец родился в Нью-Йорке в украинско-американской семье, окончил военную академию в США, а в 90-ых годах переехал в Украину. К батальону "Донбасс" он присоединился в апреле 2014 года.

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      Теги: Война на Донбассе Новости Украины Расследования Бизнес Новости Киева ГПУ Жертвы Юрий Луценко Криминальные новости АТО
      Источник: 24 канал
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