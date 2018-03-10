Забавные пингвины нашли камеру и сделали селфи: милое видео

В Антарктиде императорские пингвины наткнулись на видеокамеру, которую оставил исследователь. Птиц заинтересовала находка, поэтому они взялись рассматривать ее и случайно записали несколько селфи-кадров.

Видео опубликовано на Facebook-странице Австралийской антарктической программы.

"Австралийский исследователь Антарктики Эдди Голт оставил на льду камеру во время своего визита. Потребовалось немного времени, чтобы любознательные от природы птицы воспользовались возможностью сделать селфи", – говорится в заметке.

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К слову, ранее ученые, изучая снимки из космоса, наткнулись на огромную группу пингвинов Адели в крайней северной точке Антарктического полуострова.