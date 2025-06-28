Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на организаторов, которые сообщили о старте соревнований на официальной странице в Instagram.

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В рамках проекта Limitless ветераны ГУР пройдут тяжелый ультрамарафон

К участию в ультрамарафоне пригласили уважаемых гостей – украинских ветеранов, которые имеют ампутации конечностей. Они доказали, что невозможное становится возможным, а границ – не существует.

Известно, что в соревнованиях во Франции примут участие ветераны спецподразделений ГУР Тарас Проць (из подразделения KRAKEN) и Сергей Шикун (от Департамента активных действий ГУР).

Меня совершенно не пугает этот вызов, а наоборот мотивирует. Я хочу испытать себя,

– рассказал Тарас.

Для ветеранов участие в забеге – это возможность показать всем, что жизнь после тяжелого ранения существует.

Хочется показать другим ребятам, которые только получили травмы на войне, что жизнь после ампутации продолжается. Первый этап после ранения очень тяжелый,

– отметил Сергей Шикун.

Ветераны готовятся ехать на ультрамарафон во Франции: видео

Трасса, на которой будет происходить Spartan Ultra, расположена среди гор. Участникам придется набрать около 3 тысяч метров высоты. Во время соревнований ветеранов будет сопровождать организатор Spartan Race Ukraine Алексей Вовк. Он говорит, что эта трасса нелегкая, но одновременно интересная.

"В Морзине соберутся лучшие спортсмены нашего большого сообщества. Мы будем рядом с нашими ветеранами, чтобы пройти этот путь вместе – 52 километра, более 3 тысяч метров набора высоты, и все это за 15 часов. Это очень серьезная задача", – говорит Алексей.

На соревнования с бойцами поедет шоумен Артем Дамницкий, участник комедийной команды "Ветераны космических войск". Он сообщил, что ему выпала честь принять участие в проекте Limitless и также пройти эту необычную дистанцию с Тарасом и Сергеем. Вместе с этим будет происходить создание документального фильма об этом ультрамарафоне, чтобы об украинских героях узнали не только в Украине, но и во всем мире.

Соучредитель проекта Limitless Роман Бебех рассказал, что вместе со Spartan Race Ukraine они будут привлекать внимание мирового спортивного сообщества к событиям в Украине. Во время марафона будут собираться средства для лечения раненых воинов, а также проходить образовательная работа для украинского гражданского населения.

Limitless и ветераны представят Украину на международном забеге: смотрите видео

Так команда Limitless запускает сбор средств на реабилитацию раненых ветеранов ГУР МО, которые потеряли конечности в результате ранения. Каждый донат поможет восстановить физическое и психологическое здоровье тех, кто отдал часть себя за свободу. Помочь военным можно через МоноБанка, или перечислив деньги на номер карты банка: 4441 1111 2562 3748.

Limitless: проект о Безграничных

Цель проекта - привлечь внимание к последствиям войны и поддержать тех, кто отдал свое здоровье ради независимости Украины. Limitless помогает ветеранам восстановить не только физическое, но и психологическое здоровье.

В рамках проекта, в мае этого года, ветераны ГУР МО Украины с ампутациями Александр Дашко (KRAKEN) и Иван Тарн (АРТАН) поднялись к базовому лагерю Эвереста (5280 метров) на протезах. Ранее украинцы с ампутациями не поднимались на эту вершину. В рамках этого восхождения команде удалось собрать 1 миллион гривен для реабилитационного центра UNBROKEN Ukraine.