Забег в вышиванках: День Независимости в Днепре отпраздновали по-спортивному

На День Независимости в Днепре состоялась спортивная акция, в которой приняли участие полтысячи горожан.

27-ю годовщину Независимости Украины в городе отметили символическим забегом в вышиванках.

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Утром в пятницу, на Фестивальном причале днепряне и гости города могли сами выбрать дистанцию, на которой готовы посоревноваться по душе – от 100 метров до 5 километров.

На День Независимости в Днепре устроили забег в вышиванках

В забеге в вышиванках участвовали почти 500 участников

Кто-то бежал с домашними любимцами, кто-то с детьми в колясках, а некоторые просто пришли поддержать родных или друзей.

День Независимости в Днепре праздновали по-спортивному

Забег в вышиванках состоялся на День Независимости в Днепре

Организаторы отчитываются, что в этом году в праздничном забеге, который происходит в Днепре уже в третий раз, приняли участие почти 500 участников.

Смотрите видео про забег в вышиванках в Днепре на День Независимости 2018:

К слову, 23 августа в День Государственного Флага Украины в Днепре установили сразу два рекорда – на самом высоком флагштоке Украины высотой 72 метра подняли самый большой флаг Украины площадью 12 на 18 метров.