Заберу права і зазначу в декларації: валентинки із зображеннями політиків та скандальних суддів

Громадськая організація DEJURE опублікувала на своїй сторінці у Facebook сатиричні привітання до Дня всіх закоханих з одіозними суддями та політиками.

На валентинках зображені: голова Вищої кваліфікаційної комісії (ВККС) Сергій Козьяков, голова Вищої ради правосуддя (ВРП) Ігор Бенедисюк, суддя Деснянського райсуду Києва Олена Журавська, адвокат, замголови Адміністрації президента (АП) Олексій Філатов та сам президент Петро Порошенко.



Петро Порошенко / Фото DEJURE

Читайте також: Фото з дружиною та романтична вечеря: як українські політики відзначають День Валентина

Для кожної із сатиричних листівок DEJURE обрала фрази, які найбільше характеризують героїв валентинок: так, Журавська "обіцяє" "забрати твої права, аби завжди їздив зі мною", а Філатов – "точно зазначити тебе у декларації".



Суддя Олена Журавська / Фото DEJURE

Нагадаємо, суддя Деснянського райсуду Києва Олена Журавська під час Революції Гідности тимчасово позбавила водійського посвідчення учасницю автопробігу до Межигір'я без її безпосередньої присутності. А також без зазначення прізвища інспектора, який зупинив активістку та виписував протокол. Про рішення щодо активістки Майдану у своїй декларації доброчесності суддя не зазначила , та ще й не внесла рішення до реєстру судових рішень, попри вимогу закону.

А під час кваліфікаційного оцінювання до Верховного Суду заявила, що взагалі не знала про те, що позбавила водійських прав саме учасницю Революції Гідності. Незважаючи на ці факти, суддю Журавську обрали секретаркою Ради суддів України.

Замголови АП Олексій Філатов відповідає за судову реформу, частиною якої є, зокрема, електронне декларування для суддів. Саме завдяки відкритому доступу до декларацій громадськість дізнається про сумнівні статки деяких суддів або ж сімейні зв'язки, які можуть спричиняти конфлікти інтересів під час здійснення правосуддя. При цьому, сам Філатов чомусь не вказав у своїй електронній декларації цивільну дружину Анну Бабич, успішну юристку фірми "AEQUO", з якою вони спільно проживають та виховують сина.



Олексій Філатов / Фото DEJURE



Сергій Козьяков / Фото DEJURE

Зображення валентинок та деталі про кожного із героїв сатиричних листівок тут.

Фундація DEJURE – це громадська організація, створена у 2016 році експертами-правниками з метою сприяння розвитку правовладдя та реформ у сфері правосуддя в Україні.

Читайте також: Палкі поцілунки та обійми світових лідерів та українських політиків: епічні фото вас здивують