Вопросами Киево-Печерской лавры и ее взаимодействия с Украинской православной церковью Московского патриархата занимается Кабинет министров. Это предусматривает Конституция Украины.

Поэтому только от его решения зависит, будет ли использовать в дальнейшем Московский патриархат Киево-Печерскую лавру. Об этом в ответ на петицию от 6 августа заявил президент Владимир Зеленский, сообщает УП.

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Решением от 2013 года Кабмин передал помещение по улице Лаврской в бесплатное пользование святыне Московского патриархата.

Что известно о петиции

ее автором является Родион Абрамович;

собрала более 25 тысяч голосов (этого достаточно для того, чтобы ее рассмотрел президент);

в документе Абрамович призвал не передавать Киево-Печерскую лавру Православной церкви Украины.

Справка. Киево-Печерская лавра – одна из главных украинских святынь. Основана в 1051 году как пещерный монастырь. Еще в Средние века стала "домом" для греческого православия на Руси.

Весной на сайте президента опубликовали петицию с требованием расторгнуть договор аренды Киево-Печерской лавры с УПЦ МП и передать святыню в пользование ПЦУ. Автор мотивировал необходимость такого решения тем, что это украинская духовная святыня, которую Константинопольская церковь считает единственной канонической правопреемницей Киевской митрополии. Тогда Абрамович заявил, что Зеленского хотят "втянуть в межконфессиональный конфликт".