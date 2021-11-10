Заблокировала мусором мать и собак: одесситка превратила квартиру в свалку

В Одессе 10 ноября забрали в психбольницу женщину, которая развела ужасный беспорядок в квартире. Она не только заполнила мусором свою квартиру на улице Шклярука. Но и практически заблокировала им пожилую мать и собак.

Дверь в эту квартиру тоже была завалена мусором. Поэтому вход был только на балконе, на который нужно было забираться по лестнице.

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Пожилую женщину забрали медики

Сообщают, что женщина попала в психушку не впервые, а также состояла там на учете. Однако не разглашают с каким именно диагнозом.

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Пока неизвестно, выходила ли на улицу ее мать и животные. Пожилую женщину забрали в больницу для проведения общего осмотра. Следует отметить, что она сильно сопротивлялась. На некоторых обнародованных видео заметно, что 2 собаки сидели на балконе и непрерывно лаяли.

Квартира, которую превратили в свалку / Фото телеграма "Дыби***ко.ua"

Когда жилье освободили от людей и животных, туда зашли работники ЖКХ и департамента городского хозяйства. Они начали выбрасывать весь хлам, которого скопилось немало. Этим людям также пришлось использовать лестницу и забираться через балкон.

Одесситка развела беспорядок в квартире: смотрите видео