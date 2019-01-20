Заблудившиеся в горах на Львовщине: появилась информация о состоянии спасенного туриста

На Львовщине спасатели нашли мертвым туриста. Он вместе со своим другом заблудился вблизи горы Парашка. Его товарищ выжил и сейчас находится в больнице.

Спасатели искали обоих в течение нескольких часов. Но, когда наткнулись на них, то 31-летний мужчина был уже мертв. В каком состоянии его 22-летний товарищ, который выжил, узнавали журналисты 24 канала.

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Пострадавший турист не хотел общаться и с журналистами. В больнице, куда его привезли на комментарий согласился только врач. Говорит, повреждения у парня не сложные.

Первый, второй степени – это поверхностные обморожения, так что конечности должны функционировать в полном объеме. Неделю-две будет стационарное лечение, а затем – амбулаторное в поликлинике,

– прокомментировал врач 8-й клинической больницы Львова Юрий Коцур.

22-летнему юноше повезло. Друг, с которым он отправлялся в тот поход, погиб, ему было всего 31. Мужчины ушли в горы 19 января и заблудились, мобильная связь исчезла. Несколько часов они искали дорогу самостоятельно. Идти было сложно – снега по колено. К тому же, один из туристов, который погиб, был обут в кроссовки. Лишь в полночь мужчины смогли дозвониться до спасателей.

Спасатели оказывали им рекомендации, как себя вести. И в три часа ночи спасатели нашли мужчин,

– рассказал главный специалист пресс-службы ГСЧС Львовщины Игорь Курус.

Менее, чем за месяц – туристы уже второй раз теряются в Карпатах. На Сочельник заблудились сразу две группы. В первой были трое мужчин. Но спасти удалось только двоих. Мужчины из второй группы тогда разделились. Одного из них нашли за день. На поиски же другого – Игоря Грищенко – ушло пять дней.

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С переохлаждением и обмороженными пальцами рук он попал в больницу. Игорь Грищенко – опытный спортсмен, тренер по лыжному спорту и президент Ассоциации экстремальных видов спорта. И именно благодаря профессиональной подготовке ему удалось так долго продержаться в заснеженных горах.

С горами шутки плохи, говорят специалисты. Тем, кто не имеет опыта в зимние погоды вообще отправляться не советуют. А если на такое и решитесь, то только с надежными проводниками. А еще надо позаботиться о снаряжении, одежде, запастись продуктами, которые не нужно готовить, иметь теплый напиток в термосе, спички и защитное одеяло. Если заблудились ночью, придерживайтесь следующих правил.

Спрятаться от непогоды, найти какой-то большой камень, спуститься в зону леса. Найти укрытие, чтобы не было холодно. По возможности разжечь огонь – это очень спасает. У огня не ложиться спать, нужно сидеть, греться, танцевать. Если у вас группа, то смотреть друг за другом, чтобы никто не замерз, чтобы никто не спал. Потому что можно во сне замерзнуть и не проснуться,

– отметил опытный путешественник Иван Бандривский.

И обязательно следите за погодой. Следует учесть, что зимой короче день, а по снегу труднее двигаться. А о своем походе заранее сообщайте спасателям.

Что делать, чтобы выжить, попав в снежную ловушку в горах?​

Конкретные приемы спасения зависят от ситуации, ведь люди могут попасть под лавину, заблудиться или потерять часть снаряжения. Из самого первого и самого простого :

– Человек не должен поддаваться панике, не должен терять самообладание.

– Человек должен, логично оценив ситуацию, подумать, что именно может сейчас спасти его жизнь.

– Не рекомендуется разделяться, вместе в таких ситуациях – всегда легче.



Как спастись во время схода снежной лавины

Что произошло в Карпатах 6 января и сколько туристов потерялось?

На Сочельник местным спасателям поступило 2 сообщения о потерянных туристах. Первый вызов поступил в Службу спасения 6 января в 17:00 от туристов, которые занимались фрирайдом на вершине горы Гымба Межгорского района. В условиях плохой видимости они потеряли ориентиры и заблудились. На их поиски сразу направили отделение горных поисковиков.



Аж в 00:15 спасатели нашли двух туристов и те сообщили, что их товарищ не смог продолжить с ними маршрут и остался ждать помощи в горах. Оставив спасателям GPS-координаты третьего, туристы были доставлены к месту их временного проживания. Около 11:50 утра 7 января спасатели нашли тело туриста, который не смог пойти вместе с друзьями и остался ждать спасателей.



В тот же вечер, 6 января, в Службу спасения поступило еще одно сообщение о том, что в районе горы Гымба заблудилось двое лыжников. Сообщила об этом спасателям в 20:20 жена одного из туристов. В 15:40 спасатели нашли одного из туристов со второй поисково-спасательной операции. Спасатели оценили состояние туриста как удовлетворительное. Его товарища – Игоря Грищенко – не удалось найти. Ведь мужчины, когда поняли, что потерялись, решили разделиться.



Грищенко искали 5 дней и привлекли к этому вертолет, квадрокоптер и собак. Ни родные, ни спасатели не теряли надежды. За судьбу Игоря и за ход его спасения болела вся страна. В четверг, 10 января, спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям нашли заблудившегося в Межгорском районе Закарпатья туриста Игоря Грищенко.