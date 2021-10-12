Об этом сообщили 12 октября. О своей болезни чиновник облгосадминистрации сам написал в своем фейсбуке.

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Продолжает контролировать работу администрации

Мужчина отметил, что сейчас чувствует себя нормально и лечится под наблюдением своего семейного врача. Он решил написать пост, поскольку заметил слухи о своей "тяжелой форме" течения болезни.

Конечно, я на больничном. Это не мешает мне быть в курсе всего, что происходит, и удаленно контролировать работу ОГА,

– написал Скакун.

Общественное сообщает, что впоследствии чиновник пообщался с журналистами. Он подтвердил, что сам создал пост. Кроме этого, мужчина рассказал, что обязанности главы областной администрации пока официально исполняет Михаил Черняк.

Читайте полное сообщение Александра Скакуна:

Сегодня услышал, что у меня "тяжелая форма COVID-19". Чтобы подобная информация не распространялась, сообщаю. У меня действительно ковид. Самочувствие нормальное. В больнице под кислородом не лежу. Лечусь по рекомендациям семейного врача.

Конечно, я на больничном. Это не мешает мне быть в курсе всего, что происходит, и удаленно контролировать работу ОГА. За что спасибо диджитализации. Обязанности председателя Харьковской областной государственной администрации на период моего больничного официально исполняет Михаил Черняк.