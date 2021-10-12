Об этом сообщили 12 октября. О своей болезни чиновник облгосадминистрации сам написал в своем фейсбуке.
Актуально В первой области Украины ввели новый локдаун
Продолжает контролировать работу администрации
Мужчина отметил, что сейчас чувствует себя нормально и лечится под наблюдением своего семейного врача. Он решил написать пост, поскольку заметил слухи о своей "тяжелой форме" течения болезни.
Конечно, я на больничном. Это не мешает мне быть в курсе всего, что происходит, и удаленно контролировать работу ОГА,
– написал Скакун.
Общественное сообщает, что впоследствии чиновник пообщался с журналистами. Он подтвердил, что сам создал пост. Кроме этого, мужчина рассказал, что обязанности главы областной администрации пока официально исполняет Михаил Черняк.
Читайте полное сообщение Александра Скакуна:
Сегодня услышал, что у меня "тяжелая форма COVID-19". Чтобы подобная информация не распространялась, сообщаю. У меня действительно ковид. Самочувствие нормальное. В больнице под кислородом не лежу. Лечусь по рекомендациям семейного врача.
Конечно, я на больничном. Это не мешает мне быть в курсе всего, что происходит, и удаленно контролировать работу ОГА. За что спасибо диджитализации. Обязанности председателя Харьковской областной государственной администрации на период моего больничного официально исполняет Михаил Черняк.