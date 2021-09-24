Заболеваемость растет: Днепропетровщина перешла в оранжевую зону

Днепропетровская область перешла из желтой в оранжевую зону карантина. Это объясняют большим количеством инфицирований коронавирусом, которые фиксируют в регионе.

В оранжевой зоне действуют ограничения желтого уровня, однако есть и отличия. В частности, местные власти могут вводить дополнительные ограничения по своему усмотрению.

Ранее сообщили Киев в желтой зоне: какие запреты начали действовать в столице

Слишком много людей в больницах

Документ о переводе области в оранжевую зону / Фото Облсовета Днепропетровщины

Решение о введении более жестких карантинных ограничений приняли в областном совете. Это сделали на заседании комиссии чрезвычайных ситуаций, которая состоялась 23 сентября.

Впоследствии необходимость такого шага объяснил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук. По его словам 22 сентября в области зафиксировали 456 новых больных. Наибольшее количество новых заболевших ежедневно обнаруживают в Днепре, Кривом Роге и Каменском.

Также важным фактором является то, что очень растет динамика уровня госпитализаций. Сейчас в больницы попадают 63,5% больных, это значительно превышает необходимый показатель – 50%.

В который раз напоминаю о важности соблюдения всех карантинных правил. Носите маски, не забывайте об антисептиках и соблюдайте необходимую дистанцию в общественных местах,

– сказал Лукашук.



Правила адаптивного карантина / данные Минздрава / инфографика 24 канала