Заболеваемость растет: Днепропетровщина перешла в оранжевую зону
Источник:Облсовет Днепропетровщины
Днепропетровская область перешла из желтой в оранжевую зону карантина. Это объясняют большим количеством инфицирований коронавирусом, которые фиксируют в регионе.
В оранжевой зоне действуют ограничения желтого уровня, однако есть и отличия. В частности, местные власти могут вводить дополнительные ограничения по своему усмотрению.
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Документ о переводе области в оранжевую зону / Фото Облсовета Днепропетровщины
Слишком много людей в больницах
Решение о введении более жестких карантинных ограничений приняли в областном совете. Это сделали на заседании комиссии чрезвычайных ситуаций, которая состоялась 23 сентября.
Впоследствии необходимость такого шага объяснил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук. По его словам 22 сентября в области зафиксировали 456 новых больных. Наибольшее количество новых заболевших ежедневно обнаруживают в Днепре, Кривом Роге и Каменском.
Также важным фактором является то, что очень растет динамика уровня госпитализаций. Сейчас в больницы попадают 63,5% больных, это значительно превышает необходимый показатель – 50%.
В который раз напоминаю о важности соблюдения всех карантинных правил. Носите маски, не забывайте об антисептиках и соблюдайте необходимую дистанцию в общественных местах,
– сказал Лукашук.
Правила адаптивного карантина / данные Минздрава / инфографика 24 канала