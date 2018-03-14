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Заболевание гриппом в Украине: в Минздраве рассказали детали распространения болезни

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Грипп в Украине
Грипп в Украине

По данным Министерства здравоохранения, за 5-11 марта заболеваемость гриппом и ОРВИ пошла на спад. Кроме того, медики не зафиксировали смертельных случаев от болезни за этот период.

Как сообщили в Минздраве, эпидемический порог в общем в Украине не превышен. При этом наблюдается региональное географическое распространение: эпидемический порог превышен в Житомирской, Волынской и Закарпатской областях.

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В целом же в Украине с начала эпидемического сезона гриппом и ОРВИ заболели 213 587 человек, из них 62,7% – дети. При этом за это время вакцинированы 182 542 человека.

Теги: Грипп в Украине Министерство здравоохранения Украины Здоровая жизнь
Источник: 24 Канал
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