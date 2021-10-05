К Муниципальной страже обратилась гражданка, которая заметила мужчину без сознания. Он потерял сознание 5 октября на дорожке посреди парка.
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Забрали с подозрением на коронавирус
Мужчина потерял сознание возле озера на пешеходной дорожке. На место немедленно прибыли спасатели Муниципальной стражи. Они нашли пострадавшего и вызвали ему скорую.
В одесском парке потерял сознание мужчина / Департамент муниципальной безопасности
Во время разговора с пострадавшим работники обнаружили, что он пятый день имеет высокую температуру. Несмотря на это, ходит по парку и не обращается к врачу.
Очевидно, что мужчина потерял сознание из-за высокой температуры. Скорая забрала местного в больницу с подозрением на коронавирус.
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