К Муниципальной страже обратилась гражданка, которая заметила мужчину без сознания. Он потерял сознание 5 октября на дорожке посреди парка.

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Забрали с подозрением на коронавирус

Мужчина потерял сознание возле озера на пешеходной дорожке. На место немедленно прибыли спасатели Муниципальной стражи. Они нашли пострадавшего и вызвали ему скорую.



В одесском парке потерял сознание мужчина / Департамент муниципальной безопасности

Во время разговора с пострадавшим работники обнаружили, что он пятый день имеет высокую температуру. Несмотря на это, ходит по парку и не обращается к врачу.

Очевидно, что мужчина потерял сознание из-за высокой температуры. Скорая забрала местного в больницу с подозрением на коронавирус.

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