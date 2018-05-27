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Забрали малыша: шокирующие истории тех, кто выбрал Украину для поиска суррогатной матери

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Три пары приехали в Украину в надежде на ребенка. Американка Джанет Руньйон, у которой 10 лет назад забрали малыша, рожденного суррогатной матерью. А саму Джанет обвинили в торговле людьми. Гомосексуальная пара из Бельгии, которой тоже запретили вывозить родившегося в Украине ребенка. И супруги из Франции, которых обмануло агентство, которое искало суррогатную маму.

С Джанет мы разговариваем по скайпу. С тех пор она в Украине не была. До сих пор не может простить, ни украинские, ни американские власти. Обратиться к суррогатной матери, вместе с мужем решились после того, как погибла их единственная дочь Вивьен.

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Мечтали еще раз стать родителями. Но Джанет было уже 54, а ее муж болел. В Америке суррогатное материнство в законе, однако, стоит программа больше 100 тысяч долларов. Украина же, хоть была для супругов абсолютно чужой, казалась идеальным вариантом. Сошлось все: условия, цена.

Программа стоила 35 тысяч долларов,
– рассказала Джаннет Руньйон, клиентка клиники репродуктивной медицины.

А еще клиника пообещала, что проблем с законом не будет. Хотя и яйцеклетку, и сперматозоиды супруги покупали, договорились: в графе матери запишут Джанет. Однако, сценарий не сработал. Ребенок появился на свет преждевременно, когда Руньйон еще была в Америке. А в свидетельство о рождении планировали внести другую дату рождения, но почему-то этого не сделали. Именно на это несоответствие и обратили внимание в посольстве.

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"Мне первому, кому позвонили по этому делу из консульства. И я был задействован в этот процесс. Потому что они не хотели отказываться от ребенка",
– отметил уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба.

Николай Кулеба в 2007 году возглавлял службу по делам детей Киевского городского совета. В этом деле он представлял государство. За 10 лет своей позиции не изменил. Ни относительно дела Джанет, ни относительно репродуктивного туризма в целом.

Для меня это купля-продажа. Сейчас все больше приезжают из Испании, даже из Китая. Сейчас все увеличивается. Увеличивается поток китайцев, которые хотят наших украинских детей,
– добавил Кулеба.

"Знаем о производства, уголовные даже. С Китайской республики, более 10 пар", – заверил руководитель Центра медицинского и репродуктивного права Сергей Антонов.

Эти пары нелегально пытались вывезти из Украины новорожденных детей. Руководитель центра репродуктивного права Сергей Антонов делится с нами фактически инсайдерской информацией. О 98 процентах таких случаев так никто никогда и не узнает. Люди молчат и решают проблемы самостоятельно. А привлекает иностранцев Украина ценами и либеральным репродуктивным законодательством.

А это позволяет избежать проблем на родине, где суррогатное материнство запрещено. По документам ребенка якобы просто приехали родить в Украине. Однако, как это часто бывает в Украине, законодательство, хотя и либеральное, но не четкое.

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Потому что сейчас нормы приходится выискивать в различных законодательных актах. А запреты или ограничения возникают уже после громких скандалов. Например, когда в Украину приезжала Джанет, может она покупать биологический материал или нет, закон не объяснял. А роль агентств, которые так охотно берутся становиться посредниками, в законе вообще не прописана.

Поэтому и юристы, и бездетные пары, а также медики хотят от государства одного: навести порядок с законом. Чтобы не было больше таких трагедий. Как у Джанет Руньйон. Ребенка, которого ей родила суррогатная мать, усыновила богатая семья. Девочка живет в Киеве. Очень хорошая, говорят те, кто ее видел. Джанет еще несколько лет судилась за нее. А потом сдалась.

"Она уже меня не знает. Я не хочу ее травмировать", – говорит Джанет.

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Родителям Самуэля из Бельгии удалось отсудить ребенка. Однако, агентство, которое предоставляло им услуги, в результате, закрыли. Гомосексуальные супруги отныне в Украине не имеют права заключать сделки с суррогатными матерями. Паре из Франции, которую обмануло агентство, удалось выбить свои 15 тысяч долларов. Однако, супруги разочаровалось, и к теме суррогатного материнства больше не возвращаются.

Что такое суррогатное материнство? Это вспомогательная репродуктивная технология, при применении которой женщина добровольно соглашается забеременеть с целью выносить и родить биологически чужого ей ребенка, который будет затем отдан на воспитание другим лицам – генетическим родителям. Они и будут юридически считаться родителями данного ребенка, несмотря на то, что ее выносила и родила суррогатная мать.

Автор: Ольга Читайло
Теги: Новости Украины Медицина Дети Беременность и дети
Источник: 24 Канал
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