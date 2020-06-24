Мы существенно отстали от Польши и компании и теперь уйдут десятилетия, чтобы их догнать. И это только в том случае, когда мы действительно будем их догонять. И не вопрос, нужно ли это делать.

И это только в том случае, когда мы действительно будем их догонять. И не вопрос, нужно ли это делать.

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Нужен ли Украине резкий экономический рывок?

Вопрос риторический. Но почему то группа лиц, атакующих сегодня Нацбанк, выбрали дивную логику. Они обвиняют регулятор в том, что тот добивался макроэкономической стабилизации. И это, не, мешает экономическому рывку. А надо оставить все эти истории со стабильностью и прыгнуть в омут с головой. А там будь что будет.

При том, что там будет, мы уже видели ни один раз.

Что такое макроэкономическая стабильность?

Это фундамент. Для любого роста. И если вы не построите дом без фундамента, так у вас никогда не будет роста, без стабильности. А выходит, что нам говорят, что нужно построить чердак, потому что негде поселить дедушку, который храпит и мешает спать, а для этого нам надо расшатать фундамент. Глупо обсуждать цвет окон или высоту потолка на чердаке, если у вас плывет фундамент. Это тогда уже не имеет никакого значения.

Стабильность, макроэкономическая стабильность, не мешает росту. Более того, она ее обеспечивает. Инвестор никогда не придет в страну, где экономику колбасит. Это слишком большие риски. Когда вы не можете прогнозировать курс валют или инфляцию, когда у вас валютный кризис например, только безумец будет инвестировать. Когда у страны нестабильный долг, который растет, что угрожает дефолтом, никто не придет в такую страну. Инвестор предпочтет посидеть на берегу реки и подождать. Как внешний, так и, кстати, внутренний.

Что мешает росту?

Не работа Нацбанка, который скорее создает базу. В стране отсутствует верховенство права. Суды и силовики – две крупнейшие проблемы любого инвестора в Украине.

Будет верховенство права – придут иностранные инвестиции. Будет верховенство права – более охотно будут кредитовать банки. У которых есть деньги. Но которые не дают кредиты так активно, как могли бы, просто потому, что боятся, что им не вернут. И не правда, что бизнес не берет у банков кредиты, потому что те дорогие. Когда ставки были в банках 20%, то бизнес шел к бандитам, и брал под 24%. Потому что бандиты дают кредиты, не заморачиваясь на риск-менеджмент. А банку важна отчетность, которой у бизнес нет. А бандиты знают, что им отдадут. Потому что бандиты не пойдут в украинские суды.

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Таким образом, сейчас, когда создана макроэкономическая стабильность, построен фундамент, можно запускать рост. Но для этого не надо уничтожать фундамент. Для этого надо строить стены. А это – судебная реформа, настоящая, как прописано в меморандуме с МВФ, а не профанация. И реформа силовиков. Тоже настоящая. Чтобы забрать у них право приходить к бизнесу. Речь идет о создание институций. Которые и обеспечат рост. Не льготами, как у нас часто хотят, просто перераспределяя деньги нужным людям. А условиями. Когда государство не тратит деньги, а просто не мешает.

Монетарная политика НБУ не мешает проводить судебную реформу. И приватизацию. А низкая инфляция вообще не мешает отвадить СБУ от бизнеса. В то же время, убрав суды и СБУ как фактор риска, инвестор увидит возможности. При стабильности в экономике. И это может обеспечить рывок. Инвестор не будет боятся как макроэкономических рисков, так и коррупционных. И вот тогда мы получим рост. Без всяких там налоговых льгот для избранных.

Что хотят зделать атакующие Нацбанк?

А что хотят люди, до этого писавшие Юлии Владимировне "Новый курс", который был прямым курсом к Венесуэле, а теперь атакующие Нацбанк и обвиняющие его во всех грехах, прописавшись в окрестностях Офиса президента и Рады НБУ? Они говорят, что надо напечатать денег и вложить их куда-то или что-то. Запустить инфляцию, которая, оказывается, слишком низкая. К чему это всегда приводило? К тому, что инфляция то запускалась. Но раскрутив этот маховик, вы его уже не остановите. А напечатанные деньги пойдут на валютный рынок. И еще раз запустят маховик.

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И да, странно, что одни и те же люди хотят дешевых кредитов и высокой инфляции. Как это умещается в одной голове сказать трудно.

В результате, вместо роста, вы получите дестабилизацию. И опять падение. И если сейчас мы можем догнать Польшу через 20 лет, если все сделаем правильно, то потом будет уже 30. А вы выступите такими себе Робин Гудами наоборот. Ведь инфляция и девальвация забирает у бедных и отдает богатым. Прекрасная государственная стратегия.