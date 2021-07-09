Об этом инциденте сообщили в сети 9 июля. Также обнародовали видео "заброски" автомобиля.
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Забросали и разбежались
Это делали мужчины в защитных масках. Они подошли к транспорту с пакетами, в которых был мусор.
Какие-то из них просто ставили сверху, а некоторые разрывали и высыпали. Мусор был на капоте и крыше автомобиля. Затем "активисты" просто разошлись в рези стороны.
Самого мэра также хотели бы бросить в мусорный бак. Но он инв***д,
– добавили в подписи к ролику.
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