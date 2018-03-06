Забросали куриными головами: активисты устроили протест возле бывшей базы "Беркута"

Активисты "Автомайдана" приехали с пикетом к базе бывшего "Беркута" на проспекте Лобановского в Киеве. "Автомайдановцы" протестуют против "неправомерных действий спецназовцев" во время сноса палаточного городка под Радой.

Об этом сообщил корреспондент 24 Канала.

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Так, во время акции забросали асфальт перед выездом из базы спецназовцев яйцами и куриными головами. Позже сожгли флаг "Беркута".

При этом, по словам активистов, полиция в этот перформанс не вмешивалась.

Напомним, утром 3 марта правоохранители пришли в палаточный городок проводить следственные действия. В итоге между силовиками и протестующими произошли столкновения, в результате чего несколько человек были задержаны и получили ранения.