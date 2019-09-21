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      Забросали стаканчиками с фекалиями: в Москве попытались сорвать спектакль о войне на Донбассе

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      В Москве попытались сорвать спектакль о войне на Донбассе
      В Москве попытались сорвать спектакль о войне на Донбассе / biletmarket.ru

      Так называемые активисты группы SERB попытались сорвать спектакль "Война близко" в одном из российских театров. Провокаторы забросали зрителей "стаканчиками с фекалиями".

      Сотрудница "Театры.doc" рассказала, что еще перед началом спектакля в театр пришли провокаторы SERB, но представители движения "Солидарность" не пустили их в зал, пишет "Новая газета".

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      Уже во время третьей части спектакля, которая посвящена делу украинского режиссера Олега Сенцова, провокаторы подошли к пожарному выходу и оттуда бросили в зал "стаканчик с фекалиями".

      Части зрителей стало плохо, и они покинули зал. Актеры и другие посетители остались в театре. Сотрудники решили не останавливать спектакль. Впоследствии в театр приехали правоохранители, но провокаторы уже успели убежать.

      Заметим, что спектакль Елены Гремин "Война близко" посвящен войне на Донбассе и украинским пленным в РФ. Он состоит из трех частей:

      • в первой актеры читают дневник жителя Луганска о войне на Донбассе;
      • во второй части звучит монолог английского драматурга Марка Равенхилла о манипуляциях и "промывании мозгов";
      • в завершении спектакля зрителям представляют документальный проект по материалам дела Олега Сенцова.

      После спектакля состоялся телемост с украинским режиссером Олегом Сенцовым и Александром Кольченко, которые вернулись домой в рамках обмена пленными 7 сентября.

      Кстати: Сенцов дал показания Гаагскому трибуналу: что об этом известно

      Что известно о так называемых активистах SERB? SERB – так называемое "российское освободительное движение". Представители принимали участие в штурме харьковской облгосадминистрации в 2014 году. Известны резко негативным отношением к Революции Достоинства и войне на Донбассе, занимаются российской пропагандой.

      Летом 2014 года активисты SERB переехали из Украины в Россию из-за опасений за свою безопасность. В РФ активисты срывали антипутинские протесты.

      blog_ava
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      Теги: Война на Донбассе Новости России Новости политики Украина – Россия Олег Сенцов
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