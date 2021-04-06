На окраине Одессы расположено старинное Куяльницкое казацкое кладбище. Его основали еще в далеком XVIII веке. Несмотря на его историческую значимость казацкие захоронения находятся в не наилучшем состоянии.

Захоронения, которые занимают 16 гектаров на склоне Шкодовой горы, сейчас имеют статус нововыявленного объекта культурного наследия и не находятся на балансе ни у одного органа власти. А в начале 1990-х годов эти старинные могилы вообще могли исчезнуть.

Интересно Небанальный Киев: что посмотреть в столице во время карантина

Казаки стали каменщиками

После ликвидации Запорожской Сечи и разоружения в конце XVIII века некоторые казаки поселились в этой местности. Они и их потомки до середины XIX века в основном занимались добычей камней в катакомбах для развития Одессы.

В частности, в 1837 году, рассказывает историк Тарас Гончарук, они поставляли камни для строительства современного символа города – Потемкинской лестницы. Конструкция состоит преимущественно из местных камней, и только сверху установлен гранит.

Из-за тяжелой и изнурительной работы смертность "зашкаливала", особенно среди детей и женщин. Чаще всего люди гибли в результате обвалов.



Казацкое кладбище основали в XVIII веке / Фото Суспільне

О казацком кладбище

В 1920-х годах археолог и директор Одесского историко-археологического музея Михаил Болтенко проводил раскопки памятников Усатовской культуры. Тогда он впервые обратил внимание на историческую ценность заброшенного кладбища и начал его фиксировать.

В 80 – 90 годах краевед Роман Шувалов исследовал кладбище и издал брошюру с описанием могил, рисунками и пометками с расположением.

По его данным, в 1992 году кладбище насчитывало 205 старинных надгробий. Из них 33 сохранили уникальные надписи, сделанные на церковнославянском и украинском языках.

Самый старый крест датирован 1791 годом, то есть его установили за 3 года до официального основания Одессы.

Последнее захоронение было в 1965 году, а впоследствии кладбище закрыли.



Казацкое кладбище насчитывает более 200 старинных надгробий / Фото Суспільне

Об исторической ценности захоронений

По мнению историка Тараса Гончарука, надгробия Куяльницкого кладбища являются уникальными памятниками истории и народной культуры. Их изготавливали из сплошных глыб ракушняка, и они поражают разнообразием форм.



Историки считают кладбище уникальной достопримечательностью / Фото Суспільне

Здесь есть более 30 видов надгробий. Самое популярное из них – "лапчатый крест", который всегда был на казацких знаменах. Историк считает, что благодаря податливости ракушняка к резьбе, местные каменщики могли менять форму надгробий и воплощать в них запорожские традиции.

Были традиции казацких каменных крестов – их делали в центральной Украине из твердого и прочного материала, из песчаника. А тут начали использовать наш ракушняк, из которого можно было выпиливать гораздо легче и больше форм. Поэтому кроме чисто традиционных казацких крестов, врезанных, здесь есть десятки других форм,

– рассказал Гончарук.



Надгробия кладбища насчитывают более 30 видов / Фото Суспільне

До сих пор не исторический памятник

В 1990-х годах кладбище могло исчезнуть – на его месте планировали обустроить строительные склады. Однако, благодаря Роману Шувалову и неравнодушным горожанам территорию кладбища удалось сохранить. После этого подняли вопрос, чтобы дать кладбищу статус археологического или исторического памятника.

Этот процесс до сих пор продолжается. Сейчас вопрос вынесен на общегосударственный уровень, потому что были обращения и от общественности, и от ученых. В последние годы местная власть поддерживает это. В частности городское управление охраны культурного наследия подготовило соответствующие документы и далее передало их в соответствующие инстанции,

– руководитель Южного регионального отдела Украинского института национальной памяти Сергей Гуцалюк.

Он считает, что лучше кладбищу придать статус памятника культуры национального значения. Это бы повысило ценность исторических и туристических мест Одессы. Кроме того, такой статус позволит привлечь государственные средства на восстановление кладбища.



Казацкое кладбище в запущенном состоянии / Фото Суспільне

Читайте такое На высоте птичьего полета: где в Украине можно подняться в небо на воздушном шаре

А сейчас Куяльницкое кладбище является нововыявленным объектом культурного наследия. Такое решение приняли еще в 2016 году в областном департаменте культуры. В этом же году в ведомстве изготовили всю необходимую документацию и подали ее в Министерство культуры, чтобы там решили вносить кладбище в Государственный реестр недвижимых памятников или нет. Однако за 5 лет окончательный ответ из Киева так и не получили.

Минкульт несколько раз возвращал нам документы на доработку и обновление информации, после чего мы снова отправляли их в Министерство. Пока у нас нет точной информации, принял какое-то решение Минкульт или нет,

– отметил специалист Одесского областного департамента культуры Дмитрий Петков.

Он добавил, что сейчас Куяльницкое кладбище находится в подвешенном состоянии, так как ни один орган власти не хочет брать его на баланс, пока не решат вопрос о его статусе. Поэтому сейчас кладбище закрыто.



Казацкое кладбище пока закрыто / Фото Суспільне