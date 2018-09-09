Заброшенные места Японии, которые завораживают красотой

В каждой стране есть места, где давно не ступала нога человека. Именно такие локации – настоящая находка для фотографов, которые все чаще делают удивительные фотоподборки заброшенных зданий.

Так, французский художник Ромен Вэйлон, который любит путешествовать по миру, решил создать уникальную фотоподборку заброшенных мест в Японии. Таким образом турист не только фиксирует их красоту, но и показывает, насколько уютными являются дома, в которых давно не ступала нога человека. Кроме этого, Ромен Вэйлон демонстрирует, как здания хранят дух эпохи и темперамент их бывших владельцев.

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Замки, заводы, жилье, больницы, школы и даже храмы – все это появилось в фотоподборке заброшенных домов в Японии. На снимках видно, как природа постепенно пробирается в дома и разрушает их изнутри. Однако это только добавляет какой-то особенный шарм к фотографиям.