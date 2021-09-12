Забрызгали газом и избили: на рынке "7-й километр" неизвестные похитили у женщины более миллиона

На известном рынке "7 километр" неизвестные украли у женщины сумку с деньгами. Там было более миллиона гривен.

Злоумышленники набросились на женщину и отобрали деньги. Эту информацию подтвердили в полиции.

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На рынке "7 километр" у женщины украли более миллиона гривен

В Главном управлении Нацполиции области подтвердили, что 11 сентября утром в полицию от одного из охранников рынка поступило сообщение об ограблении.

Правоохранители установили, что неизвестные напали на 37-летнюю предпринимательницу из Черновцов. Инцидент произошел на улице Базовой.

Распылив в лицо потерпевшей слезоточивый газ, избили ее и вырвали из рук две сумки с деньгами. В сумках было более миллиона гривен,

– говорится в сообщении.

В полиции предположили, что преступники скрылись с места преступления на авто сразу. Полиция применила план "Перехват" и открыла уголовное дело.

Коротко о последних подобных ограблениях