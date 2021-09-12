Забрызгали газом и избили: на рынке "7-й километр" неизвестные похитили у женщины более миллиона
Источник:УНИАН
На известном рынке "7 километр" неизвестные украли у женщины сумку с деньгами. Там было более миллиона гривен.
Злоумышленники набросились на женщину и отобрали деньги. Эту информацию подтвердили в полиции.
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На рынке "7 километр" у женщины украли более миллиона гривен
В Главном управлении Нацполиции области подтвердили, что 11 сентября утром в полицию от одного из охранников рынка поступило сообщение об ограблении.
Правоохранители установили, что неизвестные напали на 37-летнюю предпринимательницу из Черновцов. Инцидент произошел на улице Базовой.
Распылив в лицо потерпевшей слезоточивый газ, избили ее и вырвали из рук две сумки с деньгами. В сумках было более миллиона гривен,
– говорится в сообщении.
В полиции предположили, что преступники скрылись с места преступления на авто сразу. Полиция применила план "Перехват" и открыла уголовное дело.
Коротко о последних подобных ограблениях
- 12 сентября ограбили дом олимпийской чемпионки Рио-де-Жанейро и серебряного призера Олимпиады в Токио по теннису Елены Весниной в Подмосковье. Помимо прочего, похитили обе олимпийские медали.
- В Киеве 3 мужчин воровали деньги у посетителей ресторана Vano Ivano. Они сидели за столиком как обычные клиенты, а потом вытаскивали деньги из карманов сидевших рядом посетителей. В СМИ говорят, что полиция задержала предполагаемых воров-харьковчан.
- 9 сентября в Киеве две воровки ограбили представительницу ООН. В СМИ говорят, что злоумышленниц задержали. Ими оказались неоднократно судимые женщины. Одна – 1987 года рождения, а другая – 1995 года.